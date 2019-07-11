На окраинах Косова задержали "шпионов" из Сербии

В Косове сообщили о задержании двух шпионов. По информации портала KoSSev, ссылающегося на заявление полиции края, были задержаны двое сербов.

В непризнанном государстве двух человек подозревают в шпионаже.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи КПП "Бела земля" на разграничительной линии с Центральной Сербией.

При этом в полиции не стали сообщать детали случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы заключил под стражу по делу о госизмене юриста из Калининграда Константина Антонца, передает телеканал "360". До этого по аналогичному обвинению была задержана, а после помещена под стражу его супруга Антонина Зимина.