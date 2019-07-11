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На окраинах Косова задержали "шпионов" из Сербии
11 июля 2019, 17:24 • 48 • В мире
Два человека были задержаны полицией непризнанного Косова по подозрению в шпионаже. По информации СМИ, правоохранители края взяли под стражу двух выходцев из Сербии.
В Косове сообщили о задержании двух шпионов. По информации портала KoSSev, ссылающегося на заявление полиции края, были задержаны двое сербов.
В непризнанном государстве двух человек подозревают в шпионаже.
Отмечается, что инцидент произошел вблизи КПП "Бела земля" на разграничительной линии с Центральной Сербией.
При этом в полиции не стали сообщать детали случившегося.
Напомним, ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы заключил под стражу по делу о госизмене юриста из Калининграда Константина Антонца, передает телеканал "360". До этого по аналогичному обвинению была задержана, а после помещена под стражу его супруга Антонина Зимина.
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