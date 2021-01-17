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На окнах решётки, на дверях замки: Немцы решились строить лагерь для ковид-диссидентов
17 января 2021, 11:10 • 20 • В мире
МВД Саксонии подтвердило информацию о строительстве лагеря для ковид-диссидентов. Предполагается, что оно начнётся на следующей неделе. В ведомстве пояснили, что туда будут помещать граждан по решению суда.
МВД Саксонии подтвердило RT информацию о строительстве лагеря для ковид-диссидентов. Как пояснили в ведомстве, за отказ ношения маски туда не попасть - человеку сначала будут выносить предупреждение. При повторном нарушении последует строгий выговор, далее - извещение о штрафе.
В случае, если такие меры не возымеют действия на нарушителя, его отдадут под суд. Если судья решит поместить человека в лагерь, то виновный будет изолирован.
В МВД уточнили, что лагерь будет построен в Дрездене. Как отмечает RT в Telegram-канале, на окнах будут решётки, а на дверях - замки.
"70 лет немцы каялись, 70 лет кормили фотографиями концлагерей учеников в школах на завтрак, обед и ужин. Но потом всё-таки не выдержали и взялись за старое", - отмечается на канале RT.
Ранее немецкие СМИ писали, что в Германии могут ввести "мегалокдаун", предполагающий полную остановку общественного транспорта, переход на удалёнку и введение комендантского часа.
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