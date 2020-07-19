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На одном из курортов Украины зафиксирована вспышка коронавируса

19 июля 2020, 19:00  •  74 • Украина

В курортном селе Рыбаковка Николаевской области зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Об этом «НикВести» рассказала главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Фёдорова.

По ее словам, в данный момент в Николаевской областной инфекционной больнице находится 4 пациента с подтвержденным тестом на коронавирус. Один из них с утра 18 июля находится в реанимации.

«Там (в Рыбаковке) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает. Ее закрывать надо было ещё 4 дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был», — предупредила Федорова.

Она уточнила, что эпицентром коронавируса стало одно из курортных кафе.

Специалисты утверждают, что курорт нужно было закрывать еще несколько дней назад. Почему этого не сделали — вопрос риторический.

Согласно данным Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины, по состоянию на утро 19 июля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло на 731. На сегодняшний день официально подтвержденных заражений 58842, из-за осложнений от коронавируса умерли 1485.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

Украинские власти планируют продлить адаптивный карантин по всей стране до конца лета, до 31 августа. Министерство здравоохранения подготовило соответствующий проект постановления.

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