Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский выбрал "подходящий" для себя вариант ухода с поста президент...
Боевой «Лотос»: какими возможностями обладает новейшая самоходка для ВДВ России
Вброс в "Новой" об MH17 связан с президентом США?: Эксперт о русском с...
"У нас есть, чем гордиться": Путин перечислил, кого считает национальн...
Главная / Политика

На один Telegram нашелся один Tinder: Власти России показали готовность к взаимовыгодному диалогу

06 июня 2019, 22:09  •  55 • Политика
Вице-премьер Максим Акимов и глава Роскомнадзора Александр Жаров поделились своим видением интернета в России, рассказав о поддержке компании "Яндекс" и дружелюбном и выгодном диалоге с Tinder, который выбрал иную модель поведения, чем мессенджер Telegram.
Власти России намерены защищать российский сегмент интернета от внешних угроз, однако ни о каком обособлении Сети от остального мира речи не идет. Об этом на полях ПМЭФ-2019 заявил вице-премьер Максим Акимов.
"Мы собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире", - подчеркнул он.
Речь идет о реализации пакета законодательных инициатив, направленных на формирование устойчивого интернета. Документ Государственная Дума добрила 16 апреля, его целью является обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз. Отдельные положения закона вступят в силу уже в ноябре 2019 года.
Акимов также предостерег горячие головы от попыток орудовать при помощи "лома в стеклянной комнате" при решении вопросов о технологическом развитии мира. События последнего года показывают, что России надо либо научиться жить в новых условиях, либо ограничить попытки подобного "орудования".
"Потому что это хрупкая связанность, эта взаимозависимость и уникальные условия для технологических прорывов, которые состоялись уже, и на пороге которых, я имею в виду, прежде всего, такие сферы, как квантовая связь, квантовое шифрование, искусственный интеллект, бионика, на пороге которых мы стоим - очень важно, чтобы они состоялись", - пояснил он, призвав сконцентрироваться на развитии свободного обмена знаниями в области технологий.

"Яндекс" и ключи шифрования

Политик затронул скандал вокруг компании "Яндекс". Напомним, сотрудники ФСБ потребовали от отечественного гиганта предоставить ключи шифрования сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск", которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Как сообщали СМИ, в "Яндексе" опасаются, что персональные данные пользователей могут утечь в Сеть. При этом компанию удивило то, что компанию Google подобные запросы миновали.
"Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", - указано в официальном заявлении.
Сам вице-премьер считает "Яндекс" крайне важным предприятием не только для национальной, но и для глобальной экономики.
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали", - пояснил он "Интерфаксу", пообещав защитить "Яндекс".
На ситуацию отреагировал и глава Роскомнадзора Александр Жаров, рассказавший о том, что "Яндекс" и ФСБ уже нашли компромисс, связанный с передачей ключей шифрования. При этом сотрудники надзорного ведомства в июне планируют проверить компанию на предмет соблюдения закона о защите персональных данных.
Он также не стал проводить параллели между последними событиями и делом Telegram.
"Если сервис понимает, что вопрос касается жизни, безопасности людей, то он найдет способ, не отдавая ключей шифрования, предоставить необходимую информацию", - заявил Жаров в эфире НТВ.

На один Telegram нашелся один Tinder

В Роскомнадзоре рассказали об опыте взаимодействия с другими крупными игроками на рынке. Так, владельцы приложения знакомств Tinder готовы предоставить данные российским спецслужбам в случае необходимости.
Речь идет о включении в реестр ОРИ компании Match Group. Последняя уже предоставила все необходимые данные. При этом с разными иностранными компаниями уровень взаимодействия надзорных ведомств в России отличается.
"Когда для компании первичным является бизнес, а не политическая деятельность, то, конечно, диалог возникает, а когда это политическая деятельность и борьба, ну, тогда это борьба", - отметил Жаров.
Чиновник затронул и борьбу с пиратством, сообщив о том, что ведомству удалось удалить порядка 300 тысяч ссылок из поисковой выдачи. Это стало возможным после подписания так называемого антипиратского меморандума с интернет-компаниями в ноябре 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
05 июня 2019, 23:24
"Может стать большим прорывом": Спецпредставитель ОБСЕ допустил снятие экономической блокады с Донбасса
06 июня 2019, 22:09
Без шуток: Путин не боится выхода Трампа из СНВ-III
06 июня 2019, 18:54
"Я не свадебный генерал": Путин о хаосе в Венесуэле, героизации нацистов в Европе и отношениях с Трампом
06 июня 2019, 15:39
Вопреки слухам о списании: Названы сроки модернизации крейсера "Адмирал Кузнецов"
06 июня 2019, 22:09
На один Telegram нашелся один Tinder: Власти России показали готовность к взаимовыгодному диалогу
06 июня 2019, 12:24
"Пусть расскажет про свои доходы. Безработный миллионер": Навальный не убедил читателей "расследованием" о мэрских квартирах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 03:54
Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
31 мая 2019, 23:09
"Новый русский" Зеленский может "огрести" за "поребрик": Вице-премьер Украины угрожает новому президенту госпереворотом
05 июня 2019, 00:24
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
06 июня 2019, 09:09
Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник
31 мая 2019, 10:09
Делягин предсказал "самоубийство" России: "Годик мы еще проживем. Дальше вряд ли"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.