На один Telegram нашелся один Tinder: Власти России показали готовность к взаимовыгодному диалогу

Власти России намерены защищать российский сегмент интернета от внешних угроз, однако ни о каком обособлении Сети от остального мира речи не идет. Об этом на полях ПМЭФ-2019 заявил вице-премьер Максим Акимов.

"Мы собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире", - подчеркнул он.

Речь идет о реализации пакета законодательных инициатив, направленных на формирование устойчивого интернета. Документ Государственная Дума добрила 16 апреля, его целью является обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз. Отдельные положения закона вступят в силу уже в ноябре 2019 года.

Акимов также предостерег горячие головы от попыток орудовать при помощи "лома в стеклянной комнате" при решении вопросов о технологическом развитии мира. События последнего года показывают, что России надо либо научиться жить в новых условиях, либо ограничить попытки подобного "орудования".

"Потому что это хрупкая связанность, эта взаимозависимость и уникальные условия для технологических прорывов, которые состоялись уже, и на пороге которых, я имею в виду, прежде всего, такие сферы, как квантовая связь, квантовое шифрование, искусственный интеллект, бионика, на пороге которых мы стоим - очень важно, чтобы они состоялись", - пояснил он, призвав сконцентрироваться на развитии свободного обмена знаниями в области технологий.

"Яндекс" и ключи шифрования

Политик затронул скандал вокруг компании "Яндекс". Напомним, сотрудники ФСБ потребовали от отечественного гиганта предоставить ключи шифрования сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск", которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Как сообщали СМИ, в "Яндексе" опасаются, что персональные данные пользователей могут утечь в Сеть. При этом компанию удивило то, что компанию Google подобные запросы миновали.

"Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", - указано в официальном заявлении.

Сам вице-премьер считает "Яндекс" крайне важным предприятием не только для национальной, но и для глобальной экономики.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали", - пояснил он "Интерфаксу", пообещав защитить "Яндекс".

На ситуацию отреагировал и глава Роскомнадзора Александр Жаров, рассказавший о том, что "Яндекс" и ФСБ уже нашли компромисс, связанный с передачей ключей шифрования. При этом сотрудники надзорного ведомства в июне планируют проверить компанию на предмет соблюдения закона о защите персональных данных.

Он также не стал проводить параллели между последними событиями и делом Telegram.

"Если сервис понимает, что вопрос касается жизни, безопасности людей, то он найдет способ, не отдавая ключей шифрования, предоставить необходимую информацию", - заявил Жаров в эфире НТВ.

На один Telegram нашелся один Tinder

В Роскомнадзоре рассказали об опыте взаимодействия с другими крупными игроками на рынке. Так, владельцы приложения знакомств Tinder готовы предоставить данные российским спецслужбам в случае необходимости.

Речь идет о включении в реестр ОРИ компании Match Group. Последняя уже предоставила все необходимые данные. При этом с разными иностранными компаниями уровень взаимодействия надзорных ведомств в России отличается.

"Когда для компании первичным является бизнес, а не политическая деятельность, то, конечно, диалог возникает, а когда это политическая деятельность и борьба, ну, тогда это борьба", - отметил Жаров.

Чиновник затронул и борьбу с пиратством, сообщив о том, что ведомству удалось удалить порядка 300 тысяч ссылок из поисковой выдачи. Это стало возможным после подписания так называемого антипиратского меморандума с интернет-компаниями в ноябре 2018 года.