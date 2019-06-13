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На очереди - Индия: США нашли новую жертву среди покупателей русских С-400
13 июня 2019, 23:09 • 51 • Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400. В Госдепе заявили, что Вашингтон не делает исключений по санкциям, когда дело касается покупки российских ЗРК.
США надеются угрозами заставить Индию отказаться от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 и другой крупной военной техники. Новую угрозу санкций со стороны Вашингтона в адрес Нью-Дели озвучила в четверг, 13 июня, и. о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.
Она подчеркнула, что США не будут делать ни для кого исключений из санкций, если дело касается покупки С-400. Уэллс добавила, что Вашингтон продолжает переговоры с Нью-Дели в надежде убедить власти Индии отказаться от покупки оружия у России. Также она выразила недовольство тем, что порядка 65-70% военной техники Индии все еще имеют российское происхождение.
Напомним, что США также активно давят на Турцию в надежде заставить её не покупать у России комплексы С-400. При этом Анкара уже не раз давала понять Вашингтону, что не собирается отказываться от покупки российского вооружения.
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