На очереди - Индия: США нашли новую жертву среди покупателей русских С-400

США надеются угрозами заставить Индию отказаться от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 и другой крупной военной техники. Новую угрозу санкций со стороны Вашингтона в адрес Нью-Дели озвучила в четверг, 13 июня, и. о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Она подчеркнула, что США не будут делать ни для кого исключений из санкций, если дело касается покупки С-400. Уэллс добавила, что Вашингтон продолжает переговоры с Нью-Дели в надежде убедить власти Индии отказаться от покупки оружия у России. Также она выразила недовольство тем, что порядка 65-70% военной техники Индии все еще имеют российское происхождение.

"Нет широкого исключения, исключения для стран, когда дело касается С-400. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400", - сказала представитель Госдепа.

Напомним, что США также активно давят на Турцию в надежде заставить её не покупать у России комплексы С-400. При этом Анкара уже не раз давала понять Вашингтону, что не собирается отказываться от покупки российского вооружения.