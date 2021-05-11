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На обвинения США в кибератаке Кремль ответил исчерпывающей фразой

11 мая 2021, 08:40  •  141 • Политика
На обвинения США в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline Кремль ответил исчерпывающей фразой.
В беседе с ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что вредоносное ПО, с помощью которого была совершена атака, может находиться в России.
"Россия не имеет к этому никакого отношения", - сказал он коротко.
Отвечая на вопрос о том, будет ли официальная Москва взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу этой атаки, Песков напомнил о том, что США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности.
Ранее американский президент заявил, что у США нет доказательств причастности России как государства к кибератаке, однако лица, причастные к взломам, якобы находятся в России, и на Москве лежит "некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело".
В русском сегменте Сети с иронией и негодованием оценили его слова.
"Нет доказательств? Не страшно. Всегда есть план "Б" - "HL" (итс хайли лайкли)", - пишет пользователь Afanasij Belostockij.
"Ребята, ну это уже настоящий цирк. Завтра мимо стула сядет Джо, кто будет виноват? Россия. Как пить дать", - добавляет пользователь "Имя Фамилия".

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