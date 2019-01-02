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На обслуживание госдолга в 2019 году Украина направит более 145 млрд гривен
02 января 2019, 02:39 • 67 • Украина
На обслуживание государственного долга Украина в 2019 году направит более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета на текущий год.
РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что такую сумму предусмотрели в законе о госбюджете на текущий год.
По данным телеканала, в бюджете на 2018 год на обслуживание государственного долга предусматривалось выделение более 130 млрд гривен.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.
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