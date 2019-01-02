На обслуживание госдолга в 2019 году Украина направит более 145 млрд гривен

На обслуживание государственного долга Украина в 2019 году направит более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета на текущий год.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что такую сумму предусмотрели в законе о госбюджете на текущий год.

По данным телеканала, в бюджете на 2018 год на обслуживание государственного долга предусматривалось выделение более 130 млрд гривен.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.