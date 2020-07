На Нюрнбергском процессе евгеника была осуждена, но корни её остались не раскрытыми

Кем создавалось «учение» о «благоприятных» и «неблагоприятных» расах

75 лет назад в небольшом германском городке Нюрнберг открылся международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников. В выступлениях обвинителей и экспертов часто звучало слово «евгеника» – доктрина Третьего рейха, обосновывавшая уничтожение людей. Краеугольным камнем этой доктрины был тезис о делении человечества на высшие и низшие расы.

Гитлером и его единомышленниками к категории «низших» были отнесены и славяне, основная часть которых проживала на территории СССР. Большинство их подлежало уничтожению; оставшиеся должны были быть обращены в рабов представителей германской расы.

В Германии и раньше возникали представления о том, что немцы обладают особым духом, коего нет у других народов. На эту тему рассуждали богослов Иоганн Гердер (1744-1803), Иоганн Фихте (1762-1814). Однако они признавали наличие национального духа и у других народов, не пытаясь доказать, что германский дух – высший. Позднее тему национального духа продолжил французский писатель и социолог Жозеф Гобино (1816-1882), сформулировавший тезис о превосходстве арийской расы над другими расами и народами. Идеологом превосходства арийской расы был также Рихард Вагнер (1813-1883), который полагал, что героический германский дух порождён нордической кровью. Адольф Гитлер еще в юности был увлечён идеями арийского превосходства.

Однако Гитлеру и другим идеологам расового превосходства арийцев не хватало «естественно-научного» обоснования. И в этом им помогли англичане и американцы, насадившие в Германии в период между двумя мировыми войнами евгенику, которая стала «научной» основой геноцида, проводившегося Третьим рейхом.

В большинстве словарей евгеника определяется как учение о селекции применительно к человеку и о путях улучшения его наследственных свойств, призванное бороться с явлениями вырождения в генофонде человека.

Можно смело утверждать, что родиной евгеники является Англия. Её отцом-основателем является антрополог сэр Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина. В 1865 году он опубликовал статью «Наследственный талант и характер» (Hereditary Talent and Character), где изложил свои основные постулаты. Гальтон определял евгенику как научно-практическую деятельность по выведению улучшенных сортов культурных растений и пород домашних животных, а также по улучшению наследственности человека. Евгеника стала частью генетики, основателем которой считается Грегор Иоганн Мендель (1882-1884), австрийский биолог и ботаник, монах-августинец. Экспериментируя с семенами гороха разных сортов, Мендель показал, что, опираясь на определённые правила и математически выверенные соотношения, можно создавать новые сорта с заранее заданными свойствами. Другие европейские биологи подхватили идеи Менделя, введя понятия «хромосома» и «ген».

Гальтон был вдохновлён работой своего кузена Чарльза Дарвина, опубликовавшего в 1859 книгу «Происхождение видов». Полное название этой книги звучит красноречиво: «On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life» (О происхождении видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь). От это названия, подразумевающего, что в мире есть «благоприятные» расы, а есть «неблагоприятные», уже веет душком евгеники. Дарвин не сомневался, что самой «благоприятной» является раса англосаксов, и, видимо, у него были опасения, что «благоприятная» англосаксонская раса может исчезнуть или деградировать. В работе «Происхождение человека и половой отбор» (1871) он отмечал, что человек «мог бы кое-что сделать разумным отбором не только для физического сложения и наружности своих потомков, но и для развития их умственных и нравственных качеств» (Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Дарвин Ч. Сочинения. М.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 5, с.655)

Установки Дарвина присутствовали у него на подсознательном уровне. Предки Чарльза были людьми идейными, и идейность их формировалась в масонских ложах. Отец Чарльза Роберт Дарвин, состоятельный врач и финансист, был масоном высокого градуса. Ещё более известным был дед Чарльза Эразм Дарвин (1731-1802), тоже масон, один из наиболее значимых деятелей британского Просвещения, натуралист, писатель, близкий друг отца-основателя США Бенджамина Франклина. Эразм Дарвин жил в то время, когда в Британии закладывалась идеология исключительности англосаксонской расы. Во многом это было обусловлено колониальной политикой Лондона, который, действуя через Британскую Ост-Индскую компанию, завоёвывал мир, формировал британскую колониальную империю.

Основные идеи того, что впоследствии стали называть дарвинизмом, дед Чарльза Дарвина изложил в своих трактатах, наиболее известный из которых «Зоономия, или Законы органической жизни» (1794). Католическая церковь внесла эту работу в список запрещённых книг.

В XVIII веке в Англии и в помине не было понятия «дарвинизм», но идеология социал-дарвинизма существовала. Основы её заложил Томас Мальтус (1766-1834), английский священник, демограф и экономист, член Лондонского королевского общества. Наибольшую известность Мальтусу принесла его книга «Опыт закона о народонаселении» (1798), где он возвестил, что человечеству грозит катастрофа, поскольку народонаселение растет в геометрической прогрессии, а производство продовольствия и других жизненно важных продуктов – в арифметической. Стихийные бедствия и эпидемии – «естественные» механизмы, которые смягчают дисбаланс, но этого недостаточно. Необходима сознательная регуляция численности населения. Для этого годятся даже войны, но ещё лучше, если бы люди занялись саморегуляцией (ограничением количества детей в семье), а власти управляли бы демографическими процессами. Во времена Чарльза Дарвина уже появилось неомальтузианство, и евгеника стала одним из инструментов его практической политики в ХХ веке.

Сам Чарльз Дарвин сомневался в успехе идей, которые он изложил в работе «Происхождение видов». Вот одно из его признаний такого рода: «В продолжение многих лет я собирал заметки о происхождении человека без всякого намерения опубликовать что-либо по этому вопросу, – скорее с намерением не выпускать моих заметок в свет, так как я полагал, что они могли бы только усилить предубеждения, существовавшие против моих взглядов» (Дарвин Ч. Указ. соч., с.133).

Версию о происхождении человека от обезьяны Дарвин называл «гипотезой». Однако тем, кто был заинтересован в уничтожении христианства, важно было сделать единственной и неоспоримой дарвиновскую версию, отвергавшую христианский догмат о сотворении человека Богом по Своему образу и подобию. И к концу XIX века обезьянья гипотеза Дарвина превратилась в «теорию». Немалая роль в этом принадлежала Томасу Хаксли (1825-1895), которого величали Бульдогом Дарвина. Масон, член, а затем президент Лондонского королевского общества Томас Хаксли, будучи фанатичным приверженцем обезьяньей гипотезы, многих заставил в неё поверить.

Потомство Томаса Хаксли тоже внесло вклад в продвижение дарвинизма. В первую очередь три его внука: Олдос Хаксли (1894-1963) – автор романа-антиутопии «О дивный новый мир» (1932), один из активных участников проекта ЦРУ «МК-Ультра» (продвижение наркотиков и идеологии «свободной любви» в Америке); Джулиан Хаксли (1887-1975) – биолог-эволюционист, автор синтетической теории эволюции, член Лондонского королевского общества, первый генеральный директор ЮНЕСКО, инициатор создания Всемирного фонда дикой природы; Эндрю Хаксли (1917-2012) – нейрофизиолог и биофизик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по разделу физиологии и медицины (1963).

Изучение взглядов представителей британской интеллектуальной элиты на эволюцию, естественный отбор и происхождение человека от обезьяны показывает, что они оперируют двумя версиями. Одна – для «внешних», другая – для «избранных». Для «внешних» – примерно та версия дарвинизма, которая преподавалась в советских школах. Мол, человек – продукт эволюции и произошёл от обезьяны. В процессе дальнейшего «естественного» отбора человек будет совершенствоваться; вмешиваться человеку в этот процесс не надо. А версия для «внутреннего пользования» совсем иная: существует, как учит евгеника, опасность деградации человека. Особой угрозой является утрата англосаксонской элитой признаков «высшей расы». Необходимо активное вмешательство в процессы формирования человеческих рас и народов. Евгеника – важнейший инструмент сознательного отбора.

В начале ХХ века евгеника завладела умами многих британских интеллектуалов – Герберта Уэллса, Бернарда Шоу, Бертрана Рассела, Хьюстона Чемберлена и др. Энциклопедия Британника издания 1911 года называла евгенику «естественным средством улучшения человеческой расы за счет мудрого применения законов наследственности». Евгенику с энтузиазмом поддерживал Уинстон Черчилль.

Ещё до начала Первой мировой войны евгеникой увлеклись политики Нового Света. Например, будущий 28-й президент США Вудро Вильсон. В Америке евгеника была не только идеологией, она там практически проводилась в жизнь. В виде насильственной стерилизации людей (ей подверглось несколько десятков тысяч человек), запретов на смешанные браки, введения запретов на иммиграцию людей с определенными этническими и генетическими признаками и т. п. Если Британия была лабораторией, в которой формировалась евгеника, то Америка стала испытательным полигоном, где «научные» рекомендации претворялись в жизнь. В 20-30-е годы на федеральном уровне и в большинстве штатов США были приняты евгенические законы. Последние из них были отменены только в середине 1960-х годов.

А в полной мере евгеника себя проявила в Германии в годы Второй мировой войны. Англосаксонский мир загодя вооружил Германию идеями и практическими инструментами евгеники. О том, как англичане и американцы передавали свой опыт в области евгеники Третьему рейху, расскажу отдельно.