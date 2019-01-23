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На ножах: Сирия пригрозила Израилю войной
23 января 2019, 18:54 • 129 • В мире
Сирийский постпред при Совете Безопасности ООН допустил вероятность нанесения ракетного удара по аэропорту Тель-Авива. К чему приведёт новый виток насилия между Сирией и Израилем и как должна вести себя Россия
Автор:
Гасанов Камран
Уже два дня Израиль устраивает ракетный дождь в Сирии. Тель-Авив выпустил десятки снарядов по сирийской территории. Под ударами погибли больше 20 человек, уничтожены два ракетных комплекса «Панцирь», пострадал и международный аэропорт Дамаска. Это самое мощное нападение с мая прошлого года, когда по отмашке Дональда Трампа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила 70 ракет по районам Дамаска и югу Сирии.
Изначальной целью последних израильских нападений снова были проиранские ополченцы из курируемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР) структуры «Аль-Кудс». Но, когда в борьбе с ними под угрозой оказались сирийские граждане, терпение президента Башара Асада лопнуло. На последнем заседании СБ ООН постпред Сирии Башар Джафари перешёл на язык ультиматума.
- заявил Джафари.
Башар Джафари. Фото: www.globallookpress.com
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