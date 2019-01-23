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На ножах: Сирия пригрозила Израилю войной

23 января 2019, 18:54  •  129 • В мире
Сирийский постпред при Совете Безопасности ООН допустил вероятность нанесения ракетного удара по аэропорту Тель-Авива. К чему приведёт новый виток насилия между Сирией и Израилем и как должна вести себя Россия
Автор:
Гасанов Камран
Уже два дня Израиль устраивает ракетный дождь в Сирии. Тель-Авив выпустил десятки снарядов по сирийской территории. Под ударами погибли больше 20 человек, уничтожены два ракетных комплекса «Панцирь», пострадал и международный аэропорт Дамаска. Это самое мощное нападение с мая прошлого года, когда по отмашке Дональда Трампа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила 70 ракет по районам Дамаска и югу Сирии.
Изначальной целью последних израильских нападений снова были проиранские ополченцы из курируемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР) структуры «Аль-Кудс». Но, когда в борьбе с ними под угрозой оказались сирийские граждане, терпение президента Башара Асада лопнуло. На последнем заседании СБ ООН постпред Сирии Башар Джафари перешёл на язык ультиматума.
Либо Совет Безопасности примет меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создаёт войны в этом Совете, реализовав своё законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива,
- заявил Джафари.
Башар Джафари. Фото: www.globallookpress.com

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