На Новый год — в Сочи: как живёт главный российский курорт во время пандемии

За неделю до Нового года в сочинских отелях раскупили 90% всех номеров. Несмотря на пандемию, россияне охотно едут на отдых в Краснодарский край — местные власти считают, что даже система QR-кодов не приведёт к снижению турпотока. Корреспонденты RT побывали в Сочи в преддверии нового зимнего сезона, чтобы выяснить, как город живёт в условиях пандемии и чего ждать туристам, решившим отправиться туда на новогодние праздники.

На новогодние праздники в Сочи и на горнолыжные курорты Краснодарского края приедут отдыхать около 250 тыс. туристов — и это при том, что цены на проживание и ски-пассы выросли, а в регионе ввели систему QR-кодов. Местные власти считают, что ужесточение антиковидных мер в целом не отразится на турпотоке.

«Мы первый регион в стране, который стал требовать QR-коды при заселении в гостиницы. Нам ещё летом пророчили срыв сезона, но мы увидели некоторый отток [туристов] только в самом начале, потом всё восстановилось», — рассказал замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Новогодняя елка на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи

РИА Новости

© Александр Патрин

Соблюдать санитарные требования просят не только отдыхающих, к этому стремятся и сами организации, принимающие туристов. В 2021 году 45 сочинских отелей получили международный знак Safe Travels, подтверждающий соблюдение всех протоколов эпидемиологической безопасности, разработанных Всемирной организацией здравоохранения.

RT выяснил, как проходит зимний сезон на курортах Краснодарского края и что делают местные туристические организации, чтобы обезопасить туристов.

В отели — по QR-коду

Зимой в Сочи едут в основном за горнолыжным спортом — это курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром». Чтобы покататься, QR-код не нужен — ски-пассы на канатные дороги могут приобрести все желающие, на склонах коды не проверяют. При этом их нужно предъявлять во всех остальных заведениях: отелях, ресторанах, непродовольственных магазинах и развлекательных центрах.

«Дополнительно вводить QR-коды на проход на склоны мы не планируем, думаем, это излишнее требование.

У нас заселение по кодам, все покупки, кафе, рестораны… Если человек, приезжая, не может никуда толком сходить, вряд ли он вообще сюда поедет», — объяснил замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель на пресс-конференции накануне открытия зимнего турического сезона.

Хотя антиковидные ограничения стали жёстче, представители туристического сектора рассчитывают, что это не ударит по бизнесу — по словам гендиректора горнолыжного курорта «Роза Хутор» Александра Белокобыльского, в худшем случае турпоток этой зимой упадёт на 10%. Он также признал, что цены на горный отдых в Сочи выросли, но объяснил подорожание высокой инфляцией в 2021 году.

«Ски-пасс у нас подорожал, но мы знаем, что в этом году у нас инфляция достаточно высокая — на уровне 8%, а ски-пассы при этом подорожали чуть более, чем на 5%, — рассказал Белокобыльский, выступая перед журналистами 17 декабря. — Подорожало и проживание в отелях, но мы предлагаем пакеты, которые дают возможность приобрести тур за меньшие деньги».

Сейчас «единый» ски-пасс, дающий доступ на все три сочинских горнолыжных курорта, стоит 4700 рублей — это цена за день катания для одного взрослого в период новогодних праздников.

Безопасность и здоровье туристов

RT побывал в нескольких сочинских отелях, а также на горнолыжных станциях и канатных дорогах местных курортов, чтобы посмотреть, как обеспечивают безопасность туристов. Санитарные меры здесь соблюдаются строго — например, в гондолу на «канатке» сажают только после её полной обработки. Сидения остаются влажными, но сотрудники, проводящие дезинфекцию, говорят, что за свою одежду туристам бояться не нужно.

Дезинфекция на канатной дороге "Газпрома"

© RT

«Дезинфицирующий раствор, который мы используем, безопасен и для наших гостей, и для их снаряжения», — заверил RT дезинфектор, работающий на курорте «Газпром».

В отелях горнолыжного кластера, где побывали корреспонденты RT, гостей обеспечивают защитными масками и измеряют им температуру ещё на входе. А в знаменитой сочинской «Жемчужине» желающим даже предлагают пройти вакцинацию от COVID-19.

Зимой в Краснодарский край едут не только лыжники, но и желающие поправить здоровье — в том числе после перенесённого коронавируса. По данным администрации города, сейчас 24 сочинских санатория предлагают программы реабилитации для переболевших COVID-19.

«Эти программы способны восстановить здоровье независимо от тяжести перенесённого заболевания. На сегодняшний день порядка 10 тыс. человек уже прошли реабилитацию, думаю, до конца года мы примем ещё около 2-3 тыс человек. Есть очень доступные по цене программы, например, в санатории «Ивушка», — рассказал журналистам замдиректора департамента курортов администрации Сочи Кирилл Сазонов.

Новый облик города

Несмотря на большое количество туристов и интенсивное развитие городской инфраструктуры, в Сочи до сих пор есть много заброшенных и аварийных объектов, сетуют местные жители.

«Много зданий в запущенном состоянии находятся. Вот есть замечательное место — санаторий Орджоникидзе, все местные его знают. Там такое место красивое, но сам санаторий не работает, стоит заброшенный», — рассказал RT сочинец Зураб.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский

© RT

Необходимость восстановления старых памятников архитектуры и других объектов в Сочи признаёт и мэр Алексей Копайгородский — на недавней пресс-конференции он сообщил, что износ большей части инженерной инфраструктуры города составляет 70%.

«Уже подписано постановление правительства, которое гарантированно обеспечит для всего города восстановление и реконструкцию инфраструктуры. Для нас это по уровню — как вторая Олимпиада», — заявил глава города.

В администрации Сочи уточнили, что на реализацию программы комплексного развития города с 2023 по 2030 годы будет направлено в общей сложности 138,7 млрд рублей.

«Деньги это огромные. Те здания, сооружения, которые будут создаваться и реконструироваться, это наша огромная ответственность», — подчеркнул Копайгородский.

Год экологии

В середине декабря в Сочи также презентовали программу Года экологии, объявленного главой города в 2022 году. Мэр напомнил, что 80% территории Сочи составляют особо охраняемые природные территории, и назвал задачу по сохранению природы одной из ключевых для своей администрации.

«Нам повезло жить в городе с уникальными природными богатствами. И мы должны не только брать и пользоваться этим, но и отдавать, беречь и приумножать», — подчеркнул Копайгородский.

© RT

К участию в программе привлекут сочинскую молодёжь, экоактивистов и природоохранные организации, а амбассадорами Года экологии выступят телеведущая Екатерина Андреева, космонавт Олег Новицкий и актриса Валентина Рубцова. В честь открытия проекта в городском парке провели акцию по высадке краснокнижных сосен. В мероприятии принял участие и RT, одно из деревьев посадил наш оператор Иван.

Всего за 2022 год в городе планируют посадить 50 тыс. деревьев, будет расширена сеть питомников с саженцами, а пять территорий в городе получат статус особо охраняемых.

В администрации города добавили, что в Год экологии на улицах Сочи появятся автобусы, работающие на экотопливе, будет развиваться инфраструктура для электромобилей. Также в городе будет внедряться система раздельного сбора мусора.

«Из Сочи ежемесячно вывозится около 1000 тонн мусора. Мы будем работать над тем, чтобы мусор утилизировался, а не вывозился на полигоны за пределами города», — пообещал мэр города Алексей Копайгородский.