На новые реформы: США дополнительно выделят $3 млн на программу поддержки финансового сектора Украины

Американское агентство по международному развитию планирует продлить программу по трансформации финансового сектора Украины и выделить на неё ещё $3 млн. Как отмечается в документе ведомства, с которым ознакомился RT, проект нацелен на помощь Киеву в проведении финансовых реформ. На дополнительные средства планируется поддержать Нацбанк, развивать краудфандинг и разработать закон о финансовом омбудсмене. Однако, по мнению экспертов, эти меры вряд ли помогут улучшить экономическое положение страны и скорее направлены на получение Вашингтоном контроля над украинским финансовым сектором.

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить дополнительные $3 млн на программу «Трансформация финансового сектора» на Украине. Таким образом, её бюджет составит $26 млн. Предполагается также продлить действие проекта на восемь месяцев — до 27 августа 2021 года. Об этом говорится в документе ведомства, с которым ознакомился RT.

Как пояснили в USAID, эти меры необходимы, чтобы помочь киевским властям реализовать финансовые реформы, смягчающие последствия пандемии коронавирусной инфекции.

«Дополнительное финансирование и расширенные сроки позволят Агентству США по международному развитию и дальше предоставлять помощь правительству Украины во внедрении реформ в финансовом секторе для смягчения экономических последствий пандемии COVID-19 и поддержки восстановления экономики», — говорится в документе.

Американское агентство запустило «Трансформацию финансового сектора» в 2016 году. Программа направлена на поддержку малого бизнеса и некоммерческих организаций финансового сектора, защиту потребителей в условиях «хищнического кредитования», а также обеспечение независимости Национального банка Украины, указывают в организации.

На дополнительные денежные средства USAID, среди прочего, планирует предоставить Киеву техническую поддержку в разработке закона о финансовом омбудсмене, и если он будет принят — в учреждении соответствующей должности.

Помимо этого, агентство рассчитывает укрепить возможности Национального банка Украины (НБУ) в рамках его новой роли регулятора небанковского финансового сектора.

Отметим, что этап развития небанковского рынка на Украине начался в июле 2020 года, когда НБУ принял на себя полномочия по регулированию этой сферы согласно стандартам Евросоюза. Как правило, к небанковскому финансовому сектору относятся страховые компании, пенсионные фонды, инвестфонды, брокеры-дилеры.

В документе подчёркивается, что американские специалисты уже оказали поддержку НБУ. По данным агентства, учреждение обратилось за помощью по вопросам совершенствования системы надзора и подготовки кадров в области управления небанковскими кредитно-финансовыми институтами. Теперь USAID готово посодействовать Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР) в подготовке к её новой роли регулирующего органа в области частного пенсионного обеспечения и финансирования строительства.

«Учитывая работу в рамках проекта по созданию законодательства, регламентирующего работу небанковских кредитно-финансовых институтов, а также сложившиеся у него устойчивые связи с НБУ и НКЦПФР, проект по трансформации финансового сектора располагает всеми возможностями для продолжения этой критически важной деятельности», — заявили в USAID.

Агентство также планирует развивать на Украине краудфандинг. Планируется запустить пилотный проект платформы для сбора средств частными лицами и малым бизнесом, а также разработать новый закон для международных платежей.

По словам американских специалистов, краудфандинг является «потенциальным источником средств для осуществления проектов, финансировать которые традиционные заёмщики, как правило, не решаются».

По мнению политолога, бывшего советника экс-президента Украины Леонидa Кучмы Олега Соскина, США в первую очередь заинтересованы в том, чтобы контролировать любые финансовые инициативы на Украине. По его мнению, этим обусловлено принятие в республике закона о передаче контроля над небанковским сектором в руки НБУ.

«Раньше страхование, ломбарды, заступные конторы, кассы взаимопомощи не находились под контролем Нацбанка, а теперь НБУ будет выдавать им лицензии, регулировать капитал и прочее. То есть контролировать будут любые, даже самые маленькие денежные средства каждого гражданина Украины. И в этом заключается интерес Вашингтона... А для совершенствования механизма требуются вложения, оборудование, американское программное обеспечение», — уточнил собеседник RT.

Разгромная реформа

Реформирование финансового сектора началось на Украине в 2015 году. Действующая на тот момент администрация под руководством Петра Порошенко планировала обеспечить в стране финансовую стабильность, защитить права потребителей и инвесторов. Преобразования должны были завершиться в 2020 году.

Одним из ключевых шагов стало решение властей национализировать или ликвидировать ряд банков. Так, в собственность государства перешёл «Приватбанк» — крупнейший банк в стране, принадлежавший бизнесмену Игорю Коломойскому. В 2016 году, на момент принятия решения, учреждение контролировало свыше половины украинского банковского рынка.

Приватбанк

Reuters

© Gleb Garanich

Киев объяснил этот шаг необходимостью спасти банк от краха, который мог бы ударить по всей экономике. По данным агентства Fitch Ratings, доля просроченных кредитов составляла 12% от общего числа займов.

После национализации, в том же году власти докапитализовали его сначала на сумму 116,8 млрд гривен, а затем ещё на 38,5 млрд гривен.

Действия правительства подержали в Международном валютном фонде. Постоянный представитель МВФ в республике Йост Люнгман заявил, что это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка и стабильность финансовой системы.

«И хотя это решение потребовало 160 млрд гривен украинских налогоплательщиков на восстановление платёжеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность «Приватбанка» на длительную перспективу», — сказал он.

Новый украинский глава Владимир Зеленский, в свою очередь, также заверил представителей МВФ в приверженности реформам финансового сектора.

В мае он подписал закон о банковской системе, который «усовершенствовал» механизмы ликвидации банков, а также исключил возможность возврата «Приватбанка» Коломойскому. На принятии этого документа настаивал МВФ.

Как заметил Олег Соскин, из-за нововведений на Украине исчезла свободная конкуренция в валютно-финансовой сфере, государство вторглось в систему свободного рыночного капитализма и уничтожило частные банки, часть которых были успешными и действовали с начала 1990-х годов.

В настоящий момент больше половины банковского рынка составляют государственные и иностранные учреждения, добавил директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«На Украине произошла зачистка частного банковского сектора от независимых игроков. При этом основным источником заработка Нацбанка является покупка облигаций. Система существует на этих облигациях. Но это манипуляции и махинации, ведь по сути происходит покупка государственных долгов государственными же банками», — пояснил он.

Бортник подчеркнул, что банковская система на Украине до сих пор не способна к кредитованию, а доходы по депозитам остаются низкими, на уровне 1,5—2%.

«Упали доходы граждан по депозитам, поскольку банковская система не нуждается в этих деньгах, она их тратить не собирается. Не работает механизм «вклад — кредит — прибыль», система задыхается, поэтому те реформы, которые проведены за эти годы, можно только назвать разгромом и деградацией», — прокомментировал экономист.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями МВФ

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Не во благо народа

Жители Украины также остаются недовольными состоянием экономики страны. Согласно данным Research & Branding Group, ещё до введения карантинных ограничений, в феврале, 64% опрошенных украинцев считали экономическую ситуацию в республике плохой, лишь 4% респондентов оценили её как хорошую.

Карантин усугубил положение украинцев. Средняя зарплата сократилась с 10,8 тыс. гривен в феврале до 10,5 тыс. гривен в мае (около $400 и $390 соответственно по курсу в тот период), а число безработных выросло с 370 тыс. до 517 тыс.

На этом фоне правительство продолжает поднимать тарифы на топливо и электричество. В августе стоимость газа увеличилась на 9%. Как заявил председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, в сентябре цена на энергетический ресурс может вырасти ещё почти на 40%.

По мнению украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, реформы на Украине проводятся в личных интересах администрации и тех, кто стоит за политическими силами. В то время как граждане страны рассматриваются Киевом в качестве источника для прибыли.

«Население Украины — источник обогащения для тех, кто организовывает реформы. Если бы страну оставили в покое с такими преобразованиям, она скорее бы начала выползать из кризиса. Но этого не происходит, не для того же переворот делали в 2014 году», — отметил он.