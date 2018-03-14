«На новом уровне качества»: как проходит модернизация военно-транспортной авиации России

Первый модернизированный самолёт Ил-76МД-М передан Минобороны РФ. На обновлённых машинах установлена современная радиоэлектроника, а также улучшенные средства обороны. Модернизация военно-транспортных самолётов началась в 2013 году, развернулась работа и над новыми проектами. Из-за санкций Россия вынуждена обновлять парк за счёт собственных ресурсов, однако эксперты считают, что отечественной конструкторской школе это идёт на пользу. Об основных этапах модернизации военных транспортников — в материале RT.

Минобороны получило первый модернизированный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-М. Об этом журналистам сообщил вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

«Работы по модернизации строевых Ил-76МД военно-транспортной авиации до облика Ил-76МД-М проводились по заданию Воздушно-космических сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием», — сказал Рогозин, отметив, что эти меры увеличат срок службы самолётов на 15 лет.

Помимо современной радиоэлектроники на Ил-76МД-М установлены новый пилотажно-навигационный комплекс, светотехническая и десантно-транспортная аппаратура. В носовой части Ил-76МД-М находится оптико-электронная визирная система (наблюдает за площадками десантирования), которая может работать как в инфракрасном диапазоне, так и в оптическом.

Военно-транспортный самолёт оснащён элементами «стеклянной кабины» (приборы управления, выполненные с использованием ЖК-дисплеев), современными средствами обороны и даже системами бомбометания.

Ранее главный конструктор Ил-76 Андрей Юрасов заявлял, что Ил-76МД-М защищён от всех средств поражения, которые сейчас имеет на вооружении вероятный противник.

«Цель этой работы была не в кардинальном улучшении лётных характеристик, а в замене тех изделий и того оборудования, которое уже, к сожалению, нашей промышленностью не производится. Эта работа была выполнена, и самолёт с новым оборудованием позволяет решать и боевые, и транспортные задачи на новом уровне качества», — пояснил Юрасов, комментируя первый полёт Ил-76МД-М, который состоялся 28 февраля 2016 года.

Самолёт Ил-76МД-М на взлётно-посадочной полосе

© Пресс-служба Минобороны

Прекращение сотрудничества

Минобороны РФ заключило с ПАО «Ил» контракт на модернизацию Ил-76 и заправщиков Ил-78М в августе 2013 года. Ил-76 грузоподъёмностью до 48 тонн — один из основных самолётов военно-транспортной авиации ВКС наряду с Ан-124 «Руслан» (120 тонн), Ан-22 (60 тонн), Ан-12 (20 тонн), Ан-26 (5,5 тонн).

В 2014 году концерн «Антонов» разорвал отношения с российскими партнёрами. В результате украинское предприятие лишилось комплектующих для сборки самолётов, а РФ потеряла возможность производить транспортные машины в достаточном количестве. В том же году страны — члены НАТО отказались поставлять России какую-либо военную технику.

Решать проблему пришлось единственному разработчику транспортных самолётов — ПАО «Ил». Сейчас российская компания ведёт разработку новых машин и одновременно модернизирует парк «Антонова». Так, в январе 2018 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил о старте программы модернизации Ан-124.

«Эти самолёты выполняют очень ответственные работы, и сирийские события показали, что такие машины очень значимы для ВКС, поэтому сейчас мы поддерживаем их техническое состояние и приступаем к модернизации, потому что ряд оборудования выходит из строя. Приходится искать аналоги украинским комплектующим, но эти самолёты наиболее близки по многим составляющим с Ил-76, что нам немного облегчает задачу», — пояснил в интервью ТАСС Таликов.

Сверхтяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124

© Vitaly V. Kuzmin

«Долгожданный шанс»

Практически все самолёты Ан, стоящие на вооружении ВКС, были выпущены в советское время. Сейчас перед Россией поставлена задача в плановом порядке заменить украинские машины на более совершенные отечественные аналоги в течение 10—15 лет, пояснил в беседе с RT эксперт в сфере авиационной промышленности Сергей Крутоусов.

По мнению специалиста, модернизация Ил-76МД — во многом вынужденный шаг из-за разрыва отношений с Украиной. Более длительные сроки эксплуатации обновлённых машин позволят конструкторам выиграть дополнительное время на разработку усовершенствованных военно-транспортных самолётов.

В октябре 2017 года руководитель программы среднего военно-транспортного самолёта в ПАО «Ил» Игорь Бевзюк заявил, что необходимо заменить сразу несколько десятков Ан-12. Так, компания работает над российско-индийской машиной Ил-276 (ранее — Ил-214) грузоподъёмностью до 20 тонн. Самолёт оснастят российским турбовентиляторным двигателем ПД-14, его же будут ставить на новейший лайнер МС-21.

«С декабря мы приступаем к эскизному проектированию Ил-276. Завершить конструкторские работы, подготовить производство и произвести первый вылет мы планируем в I квартале 2023 года, а завершение самой работы с присвоением соответствующей литеры — это 2025 год с началом серийных поставок в войска в 2026 году», — рассказал Бевзюк.

На замену Ан-124 в перспективе должен прийти сверхтяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-106 «Ермак» или ПАК ТА (перспективный авиационный комплекс транспортной авиации). По информации СМИ, грузоподъёмность самолёта составит около 80 тонн.

Аванпроект транспортного самолёта Ил-106

© ОАО АК им.С.В. Ильюшина

«Потребность в сверхтяжёлых транспортниках у России чрезвычайно велика. Это ярко продемонстрировала операция в Сирии. На мой взгляд, «Руслан» оказался очень удачной машиной для выполнения экспедиционных задач, и наша страна вполне может начать его производство на Ульяновском авиационном заводе («Авиастар-СП»), не считаясь с претензиями Киева», — предположил Крутоусов.

Класс лёгких транспортных самолётов в ближайшие годы в авиапарке ВКС должны пополнить Ил-112. Машина призвана заменить Ан-26. В сентябре 2017 года стартовали испытания двигателя ТВ7-117СТ для этого самолёта. Первый полёт Ил-112 может состояться уже в этом году. Николай Таликов не исключает, что в перспективе компания начнёт работы по созданию транспортного беспилотника на базе Ил-112.