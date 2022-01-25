На новогоднем оформлении городов чиновники «осваивают» сотни миллионов рублей

Новый год заслуженно считается в России самым любимым праздником, который с нетерпением ждут и стар и млад. Но не меньше ждут его и чиновники на местах. Ведь Новый год для них – это отличная возможность успешно потратить миллионы рублей на праздничное оформление улиц. Причём в отличие от других спорных закупок новогодние контракты можно проводить совершенно спокойно, не опасаясь критики со стороны граждан. Или вы, что, против праздника?!

Сюжет: Коррупция

Но, похоже, народ, как говорится, начал что-то подозревать. На прошлой неделе в Казани разгорелся скандал. Начальник управления культуры исполкома татарстанской столицы Азат Абзалов отказался озвучить журналистам сумму, в которую обошлась новогодняя иллюминация Казани, а также главная городская ёлка. Хотя вопрос был не праздный – прежде федеральные СМИ сообщили, что казанская ёлка стала самой дорогой в России, её цена составила 42,8 млн рублей. Однако в мэрии Казани сразу же принялись опровергать эти заявления, из-за чего и возник вопрос о точной стоимости ёлки. Тем более, как показал опрос сервиса SuperJob, только каждый второй казанец оказался доволен убранством новогоднего дерева. Так на что же тогда пошли деньги?

Неудивительно, но вместо того чтобы дать конкретный ответ, главный «культурный» чиновник начал юлить. «Стоимость оформления, наверно, некоррект­но будет называть. Подвести какие-то оценочные итоги можно, наверно, во сколько это обошлось всего. Но я думаю, цифра будет не очень корректная», – заявил Абзалов.

После этого соцсети взорвались возмущением. «В смысле? Некорректно говорить, куда наши деньги уплыли?» – негодуют казанцы. Впрочем, подобная история происходит не впервые. Местные активисты уже который год пытаются добиться ответа, во сколько обошлись бюджету световые арки, устанавливаемые в центре Казани. Инсталляции от итальянской компании Festi Group появились в 2018 году, и с тех пор городские власти ни разу не назвали их точную стоимость, объясняя, что затраты-де слишком сложно подсчитать. Известно лишь, что в 2018 году новогоднее оформление Казани стоило 108 млн рублей, а в 2019 году – 99 млн рублей. После этого чиновники больше не конкретизировали цифры, кроме того, часть тендеров на праздничное украшение будто нарочно затерялась среди обыденных малозначительных закупок. Похоже, неспроста?

Я художник, я так вижу!

До того в центре похожего скандала оказались чиновники из Кургана. Местный неистовый блогер Илья Винштейн, изучив документы, размещённые чиновниками на портале госзакупок, возмутился – что за странные цены! По условиям тендера город намеревался купить для украшения улиц световой шар, Дед Мороза на самокате, тоннель, колокольчик, карету и яйцо Фаберже. «Например, администрация закупает Деда Мороза на самокате за 555 тыс. рублей, а на сайте компании «Суперсвет» из Москвы мне удалось найти абсолютно идентичный экземпляр за 195 тыс. рублей. Самым дорогим оказался световой тоннель за 1,9 млн рублей, – отметил блогер. – Сами тендеры на сайте закупок подписали таким образом, чтобы их сложно было найти. Из названий убрали всё, что связано с Новым годом. «Поставка оригинальных изделий для г. Кургана» и «поставка изделий для создания уникальной атмосферы в преддверии ключевого события зимы в г. Кургане». Год назад такое же название использовала администрация Ноябрьска».

А в Челябинской области ропщут жители села Фершампенуаз Нагайбакского района. К Новому году сельские власти решили порадовать земляков ледовым городком и украшенной ёлочкой. На городок с ледяными скульптурами выделили 500 тыс. рублей, за ель заплатили 120 тысяч. Однако подарок селян не обрадовал. «Давайте посмотрим, на что потрачены деньги. И стоит ли это таких денег? – пишет в сообществе «Текслер, помоги!» Сергей Ишменев. – Складывается впечатление, что уважаемая администрация сельского поселения лёд везла из Антарктиды. На ёлку, которая должна радовать, без слёз не взглянешь».

Кстати, не задумывались, с чего это вдруг не только в больших городах, но и в забытых Богом весях вдруг так полюбили городки с ледяными скульптурами? Ответ простой – они позволяют едва ли не эффективнее всего осваивать бюджеты. Стоимость материалов копеечная, зато за исполнение можно назначать любую сумму. А то, что ледяной тигр больше походит на бегемота, так это художник так видит, что вы понимаете в искусстве! Так, в середине декабря в суд ушло дело в отношении бывшего главы наукограда Циолковский Сергея Левицкого. Как установило следствие, он подготовил тендер на обустройство ледяного городка таким образом, что победить в нём могла только конкретная фирма, завысившая стоимость работ на 2 млн рублей. Тот факт, что компанией руководил его хороший знакомый, сам экс-мэр потом назвал случайным совпадением.

Кстати

(фото: YouTube.com) 14 января в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра рухнула главная городская ёлка. Горожане предполагают, что местных чиновников это только обрадует. В нынешнем году на праздничное оформление было потрачено 26,7 млн рублей. Теперь получается, что в следующем году надо будет опять покупать новые игрушки и гирлянды. Кстати, позже ёлка упала ещё и в Сургуте

Полмиллиарда на мороз

В больших городах расходы на новогоднее украшательство исчисляются даже не десятками – сотнями миллионов рублей. В ноябре прошлого года министр культуры Нижегородской области Олег Беркович шокировал даже своих депутатов регионального Заксобрания, заявив, что на подготовку города к празднику нужно «всего» полмиллиарда. «По 500 млн рублей выделять в текущей экономической ситуации… Сейчас мы будем утверждать новый бюджет. Сколько выделим денег на капремонт школ всех по области? Сопоставимую сумму! У нас нет на это средств», – заключил тогда председатель комитета по бюджету, после чего Беркович скрепя сердце согласился удовлетвориться 327 миллионами.

Впрочем, вплотную к планке в полмиллиарда всё же подобралось правительство Санкт-Петербурга, где на украшение города ушло 480 млн рублей. И даром что петербуржцы писали в соцсетях, что все эти ёлки и гирлянды, купленные за сумасшедшие деньги, они с большей охотой поменяли бы на расчищенные ото льда тротуары – вот бы на что следовало направить деньги! Но чиновники в Смольном пафосно рапортовали о количестве подготовленных новогодних мероприятий, словно позабыв о введённых из-за ковида ограничениях.

У Александра Беглова и правда большой опыт в проведении праздников. Ещё в 2019 году «Общая газета» писала – деньги на новогоднее оформление Петербурга, 250 млн рублей, получили фирмы, которыми владеют бывшие городские чиновники. Так, значительная часть контрактов досталась ООО «Компания Омега», собственником которого является бывший глава Красногвардейского района Петербурга и вице-президент городского Союза промышленников и предпринимателей Георгий Абелев. Другим получателем госконтрактов стало ООО «Яркий город», владельцу которого Артёму Литвинову также принадлежат доли в компании «Витана-инжиниринг». «Фирма «Витана-инжиниринг» уже не действует, но через неё прослеживаются связи г-на Литвинова с петербургскими чиновниками, – писала «ОГ». – Так, бизнесмен владел компанией «Витана» вместе с Юлией Матвиенко – невесткой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Совладелицей компании также является Валентина Крупник – жена экс-депутата Законодательного собрания города и бывшего президента фонда поддержки «Единой России» Павла Крупника». Мы проанализировали с десяток госзакупок. Мелкие покупатели обычно рачительны – предпочитают покупать товар. Сами наряжают и на следующий год остаются с ёлками и украшениями. А вот большие госконтракты очень разные. Кто-то, как Парк культуры им. Кирова в Петербурге, заключает договор поставки. Да, ему наряжают парк, но и украшения остаются на балансе. А вот питерский городской центр рекламы по-барски заказывает услугу. Ему украшают улицы, а потом приходит очередной декабрь и заказывать гирлянды приходится опять. Ведь контракт на сумму 10 412 545 рублей не подразумевает, что у города остаётся что-то, кроме приятных впечатлений горожан и оскудевшего кармана налогоплательщика.