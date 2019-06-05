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На новое соглашение о временном перемирии в Донбассе отвели две недели
05 июня 2019, 20:09 • 23 • В мире
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая состоялась в среду после полуторамесячного перерыва, договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече, которая состоится через две недели, 19 июня.
Участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе достигли договоренности заключить новое соглашении о перемирии. Как заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, подписание документа ожидается 19 июня.
Отмечается, что участники переговоров, состоявшихся в Минске, пришли к консенсусу, что новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные, реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.
При этом, уточнил Грызлов, разведение сил в Станице Луганской должно начаться с 10 июня. По его словам, такие сроки обозначены, поскольку на данном участке с 28 мая не было зафиксировано обстрелов.
"Тем самым созданы условия для разведения сил на данном участке. В связи с чем сторонами конфликта было принято решение о разведении сил в районе Станицы Луганской 10 июня", - приводит слова Грызлова ТАСС.
Отметим, что эта встреча контактной группы по Донбассу стала первой после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.
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