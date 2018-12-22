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На непостоянной основе за границей работают до 9 миллионов жителей Украины
22 декабря 2018, 19:39 • 28 • Украина
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что на непостоянной основе за границей работают до 9 млн жителей страны.
Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работают 3,2 млн человек. Непостоянно — цифра колеблется от 7 до 9 млн человек», — сказал он.
Как уточнил министр, больше всего граждан Украины работают в Польше — около 2 млн человек, из которых половина трудоустроена официально.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны.
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