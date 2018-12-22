Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме РФ выпуск на Украине монеты с изображением Севастополя назвали символо...
″Трамп предает всех″: В Германии поставили под сомнение надежность США
Частокол с острыми пиками из стали: Трамп показал "красивую" и "э...
В Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами
Главная / Украина

На непостоянной основе за границей работают до 9 миллионов жителей Украины

22 декабря 2018, 19:39  •  28 • Украина
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что на непостоянной основе за границей работают до 9 млн жителей страны.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работают 3,2 млн человек. Непостоянно — цифра колеблется от 7 до 9 млн человек», — сказал он.

Как уточнил министр, больше всего граждан Украины работают в Польше — около 2 млн человек, из которых половина трудоустроена официально.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

28
Источник
Похожие новости
21 декабря 2018, 20:54
Климкин потребовал объяснений из-за соглашения с российской ТВЭЛ
22 декабря 2018, 13:09
Эксперт назвал странным заявление главы «Нафтогаза» о проблемах с закупкой газа
22 декабря 2018, 00:09
Три прихода Винницкой епархии УПЦ перешли в новую церковь Украины

22 декабря 2018, 09:54
Кравчук назвал сроки вступления Украины в ЕС
21 декабря 2018, 20:54
Эксперт оценил призыв МИД России к Киеву не вмешиваться в дела церкви
22 декабря 2018, 16:24
Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт объяснил задумку США
17 декабря 2018, 01:40
Пpecc-конференция Пopoшенко и стая
19 декабря 2018, 00:39
Американцы сдаются и оставляют Сирию Асаду
20 декабря 2018, 22:24
Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина
17 декабря 2018, 16:09
″Мирные украинские моряки″ оказались шпионами: В СБУ ″сдали″ своих офицеров
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о дате следующего "похода" Украины на Азов
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.