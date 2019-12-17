На неопределённый срок: Boeing в январе приостановит производство 737 MAX

Boeing в январе следующего года приостановит производство модели 737 MAX. Это связано с тем, что регулирующие органы не одобрили возобновление эксплуатации этих лайнеров. Ранее, в связи с двумя катастрофами, в которых погибли 346 человек, в России, Соединённых Штатах, нескольких странах ЕС, а также других государствах были запрещены полёты 737 MAX. Сообщалось, что причиной крушений могло стать программное обеспечение. В компании не знают, когда производство будет продолжено.

Boeing приостановит производство самолёта модели 737 MAX с января следующего года. Это связано с тем, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и другие регулирующие органы до сих пор не выдали разрешение на эксплуатацию этих самолётов.

«Мы уже сообщали, что будем постоянно пересматривать наши производственные планы в случае, если приостановка эксплуатации самолётов MAX продлится дольше ожидаемого срока. В ходе продолжающейся переоценки было принято решение сделать упор на доставку самолётов, находящихся в резерве, и, начиная со следующего месяца, временно заморозить производство лайнеров 737 MAX», — говорится в сообщении корпорации.

Как отметили в компании, несмотря на ограничения полётов в марте, они продолжили строить эти самолёты. В итоге на данный момент на хранении находятся порядка четырёхсот 737 MAX. СМИ отмечают, что если прибавить к этой цифре те лайнеры, которые вынуждены простаивать, то общее количество составит 759 штук.

Когда будет восстановлено производство, в компании не сообщили.

«Данное решение обусловлено рядом факторов, среди которых перенос сертификации на 2020 год, неопределённость касательно сроков и условий возвращения в эксплуатацию и утверждения программы подготовки пилотов, а также необходимость удостовериться, что мы сможем приоритизировать доставку готовых лайнеров. Мы продолжим оценивать наш прогресс по ключевым этапам возвращения самолёта в эксплуатацию и, исходя из этого, принимать решения относительно возобновления его производства и поставок», — подчеркнули в Boeing.

При этом, несмотря на приостановку производства, компания не намерена сокращать сотрудников — вместо этого они или продолжат работать с этими лайнерами, либо их переведут на другие проекты. По данным Reuters, речь идёт о 12 тыс. служащих.

Ранее в компании более оптимистично оценивали перспективы возвращения разрешения на полёты. 11 ноября в пресс-релизе отмечалось, что ожидают возобновления полётов 737 MAX в январе 2020 года.

«Принимая во внимание все тщательные проверки, мы уверены, что самолёт MAX будет одним из самых безопасных в истории», — говорится в сообщении Boeing.

Однако в FAA отмечали, что возобновление полётов произойдёт не ранее, чем в феврале 2020 года.

Газета Wall Street Journal писала, что планируется приостановка производства лайнеров 737 MAX за день до официального заявления — 15 декабря. Об этом изданию сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, в общей сложности в производстве этих лайнеров участвуют около 600 компаний, ещё сотни выступают в качестве субподрядчиков.

По итогам торгов в понедельник, 16 декабря, стоимость акций Boeing упала на 4,29%. Это произошло ещё до публикации сообщения о приостановке производства. Всего же с марта этого года цена акций Boeing упала на 25% — с $440 за штуку до $327.

Две катастрофы за полгода

737 MAX — самый продаваемый самолёт в истории Boeing. Однако он оказался в центре скандала из-за двух катастроф. В октябре 2018 года крушение потерпел самолёт компании Lion Air, а в октябре борт Ethiopian Air в Эфиопии. В общей сложности погибли 346 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях непосредственно перед тем, как лайнеры разбились, происходил сбой системы улучшения характеристик манёвренности.

Так, программное обеспечение при определённом стечении обстоятельств опускает нос самолёта, чтобы предотвратить сваливание. Считается, что если при этом приборы отражают неверную информацию или если пилоты совершают ошибку, то это может привести к крушению.

В отчёте по предварительным причинам катастрофы в Эфиопии отмечается, что пилоты действовали в соответствии с новыми инструкциями от Boeing, однако это не помогло предотвратить крушение.

В связи с этим Россия, США, а также ряд европейских и других государств ввели запрет на полёты моделей 737—800 MAX и 737—900 MSX. Потери компании к середине июля составили $4,9 млрд, сообщалось на сайте Boeing.

В мае корпорация заявила, что закончила работу над обновлением программного обеспечения и предоставляет дополнительную информацию FAA для проведения новых испытаний и дальнейшей сертификации.

«Boeing не смогла проконтролировать выполнение требований»

Американские СМИ сообщали, что FAA предоставило Boeing широкие полномочия по оценке безопасности своих собственных самолётов, что вызывает вопросы об объективности сертификации.

В конце ноября FAA отстранило Boeing от этого процесса, сообщил Reuters со ссылкой на письмо, направленное регулятором в компанию.

При этом в ходе проверок были выявлены и другие нарушения. Так, некоторые направляющие планки предкрылков лайнеров 737 MAX были изготовлены некорректно, что требует их дальнейшей замены. Всего по итогам расследования стало известно, что неисправными могут быть до 148 деталей. В Boeing отметили, что речь идёт о продукции, изготовленной субподрядчиком.

В связи с установкой некачественных деталей, которая коснулась 133 самолётов, а также сокрытии дефектов, FAA в начале декабря сообщило о намерении оштрафовать Boeing на $3,9 млрд.