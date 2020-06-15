На Навального завели уголовное дело за оскорбление ветерана

Следственный комитет России собирается наказать блогера Алексея Навального за оскорбления ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко. Оппозиционер написал в соцсетях:

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

За этот твит на Навального завели уголовное дело из-за клеветы. Также комментарий порочит честь ветерана войны. Но! На реальный срок в тюрьму его никто не отправит. Как отмечают юристы, блогеру грозит только штраф до 1 миллиона рублей либо до 240 часов обязательных работ.

— С радостью увидел, что дело на Навального заведено. При чем по такой хорошей статье 128.1 — это клевета, — сказал «КП» юрист Илья Ремесло. — Я писал заявление в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы там проверили поведение Навального. Теперь у Алексея Анатольевича будут большие проблемы. Он же на условных сроках сидит. Думаю, Навальный сильно пожалел о том, что он тогда высказал эту грязь в адрес ветерана.