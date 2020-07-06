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На Навального подали в суд: Истцом выступил зять премьер-министра Мишустина

06 июля 2020, 21:00  •  83 • Политика
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному. Вероятно, это связано с недавним псевдорасследованием "борца с режимом".
На блогера-"оппозиционера" Алексея Навального подали в суд. Истцом выступил зять премьер-министра Михаила Мишустина - бизнесмен Александр Удодов. Информация об этом содержится в картотеке Люблинского районного суда Москвы.
Иск поступил в суд ещё 3 июля. Сейчас он находится на рассмотрении у судьи. При этом официальных данных о том, с чем связано судебное разбирательство, пока нет. Тем не менее можно предположить, что причиной иска стало недавнее псевдорасследование Навального.
Напомним, что в недавнем ролике "борец с режимом" обвинил Александра Удодова в покупке квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке. Также Навальный намекнул на связь бизнесмена с "делом Магнитского". Вероятно, Удодов подал иск в суд о защите чести и достоинства.

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