На Навального подали в суд: Истцом выступил зять премьер-министра Мишустина

На блогера-"оппозиционера" Алексея Навального подали в суд. Истцом выступил зять премьер-министра Михаила Мишустина - бизнесмен Александр Удодов. Информация об этом содержится в картотеке Люблинского районного суда Москвы.

Иск поступил в суд ещё 3 июля. Сейчас он находится на рассмотрении у судьи. При этом официальных данных о том, с чем связано судебное разбирательство, пока нет. Тем не менее можно предположить, что причиной иска стало недавнее псевдорасследование Навального.

Напомним, что в недавнем ролике "борец с режимом" обвинил Александра Удодова в покупке квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке. Также Навальный намекнул на связь бизнесмена с "делом Магнитского". Вероятно, Удодов подал иск в суд о защите чести и достоинства.