|
На Навального подали в суд: Истцом выступил зять премьер-министра Мишустина
06 июля 2020, 21:00 • 83 • Политика
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному. Вероятно, это связано с недавним псевдорасследованием "борца с режимом".
На блогера-"оппозиционера" Алексея Навального подали в суд. Истцом выступил зять премьер-министра Михаила Мишустина - бизнесмен Александр Удодов. Информация об этом содержится в картотеке Люблинского районного суда Москвы.
Иск поступил в суд ещё 3 июля. Сейчас он находится на рассмотрении у судьи. При этом официальных данных о том, с чем связано судебное разбирательство, пока нет. Тем не менее можно предположить, что причиной иска стало недавнее псевдорасследование Навального.
Напомним, что в недавнем ролике "борец с режимом" обвинил Александра Удодова в покупке квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке. Также Навальный намекнул на связь бизнесмена с "делом Магнитского". Вероятно, Удодов подал иск в суд о защите чести и достоинства.
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июля 2020, 10:00
|
04 июля 2020, 16:00
|
01 июля 2020, 23:00
|
03 июля 2020, 08:00
|
01 июля 2020, 06:00
|
02 июля 2020, 13:00
|
04 июля 2020, 08:00