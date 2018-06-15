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На «Нафтогаз» подали в суд в связи с отключением газа в Киеве

15 июня 2018, 22:24  •  71 • Украина
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подало в суд иск к «Нафтогазу» с целью добиться возобновления подачи газа. Об этом заявили в пресс-службе киевской администрации.
 
© Danil Shamkin globallookpress.com
 

«Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа, вернуть людям горячую воду и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности», — заявил заместитель главы администрации Киева Пётр Пантелеев.

По его словам, на данный момент «ещё окончательно не определена сумма долга «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз».

«Часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна», — добавил он.

Он указал на то, что «неуступчивость «Нафтогаза» в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведёт отсутствие газоснабжения, могут превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба».

Ранее, как стало известно, мэр Киева Виталий Кличко обратится в суд, чтобы разобраться с задолженностью «Киевэнерго» перед «Нафтогазом».

По его мнению, украинская компания шантажирует киевлян и отказывается включать газ.  

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