На мраморную капеллу Микеланджело поселили пожирателей грязи

Более полутора лет реставраторы молчали о секретных работах, которые проводились с мраморной капеллой Медичи, созданной Микеланджело в XVI веке. На неё поселили пожирателей грязи.

Издание The New York Times раскрыло тайну реставраторов. За века, прошедшие с момента создания произведения искусства, капелла покрылась грязью и прочими малоприятными, а иногда и опасными субстанциями. Специалисты придумали, как её очистить, чтобы не повредить творение Микеланджело.

Осенью и зимой 2020 года над очисткой камня трудились специальные бактерии – пожиратели грязи, клея, масла. Штаммы Serratia ficaria SH7 к минералам и органике равнодушны, а потому для капеллы и людей безвредны.

Перед тем, как высаживать микроорганизмы на скульптуры, попробовали на небольшой мраморной доске – эксперимент был признан удачным. В капелле Медичи бактерии отлично поработали с саркофагами, а также лицами, волосами и телами аллегорических фигур Утра, Дня, Вечера и Ночи. Исчезли даже сильные загрязнения, которые впитались в камень за долгие годы.

Таким же образом учёные борются с очисткой земли от разливов нефти. К помощи бактерий прибегают и для снижения токсичности некоторых веществ. Реставраторы микроорганизмами тоже не брезгуют. Пять лет назад бактерии помогли очистить от смолы фрески Аннибале Карраччи, которые находятся во римском дворце Палаццо Фарнезе.

Капелла Медичи начала создаваться Микеланджело в 1519 году. Работа периодически прерывалась и была закончена лишь в 1534-м.