На мосту Квинс-Крик столкнулись 69 автомобилей: Полсотни человек пострадало

Туман и снег сыграли злую шутку с американскими водителями на мосту Квинс-Крик в штате Вирджиния. По обновлённым данным полиции штата, опубликованным в соцсети Twitter, здесь произошло массовое ДТП.

По информации стражей порядка, на мосту столкнулись 69 автомобилей. Пострадавших в аварии насчитывается с полсотни человек. Все они доставлены в больницы.

"Большинство травм незначительные, - отмечают полицейские. - Одиннадцать человек получили серьёзные травмы".

Однако угрозы для жизни нет, как и летальных исходов.

Чуть ранее полицейские опубликовали фото с места массового ДТП. В кадре - десятки помятых и искорёженных автомобилей, пожарные, но при этом по зелени деревьев вокруг и не скажешь, что на календаре уже зима.

Фото скриншот twitter/VSPPIO