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На мосту Квинс-Крик столкнулись 69 автомобилей: Полсотни человек пострадало

23 декабря 2019, 21:54  •  63 • В мире
Массовое ДТП произошло в штате Виргиния в США. Здесь на мосту Квинс-Крик столкнулись 69 автомобилей. По данным полиции, пострадало полсотни человек.
Туман и снег сыграли злую шутку с американскими водителями на мосту Квинс-Крик в штате Вирджиния. По обновлённым данным полиции штата, опубликованным в соцсети Twitter, здесь произошло массовое ДТП.
По информации стражей порядка, на мосту столкнулись 69 автомобилей. Пострадавших в аварии насчитывается с полсотни человек. Все они доставлены в больницы.
"Большинство травм незначительные, - отмечают полицейские. - Одиннадцать человек получили серьёзные травмы".
Однако угрозы для жизни нет, как и летальных исходов.
Чуть ранее полицейские опубликовали фото с места массового ДТП. В кадре - десятки помятых и искорёженных автомобилей, пожарные, но при этом по зелени деревьев вокруг и не скажешь, что на календаре уже зима.
Фото скриншот twitter/VSPPIO

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