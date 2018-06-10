Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США и Польша: совместный спектакль для европейской аудитории
«Вопрос гуманитарного характера»: Путин потребовал у Порошенко освободить аресто...
Путин заявил, что обсудил с Порошенко судьбу Вышинского
Путин призвал G7 "прекратить болтовню" и перейти к решению конкретных вопросов
Главная / В России

На митинг оппозиции в Москве народа пришло в 10 раз меньше, чем планировалось

10 июня 2018, 17:24  •  134 • В России

- Не щупайте, меня даже в тюрьме не щупали! - голосил возле рамок металлодетекторов косматый мужик, с озверевшими медвежьими глазами. Полицейские лишь разводили руками: “Без досмотра приказано не пускать!”

- Ну ладно тебе, не ерепенься, пусть проверят. Тебя жалко чтоли? - взмолились организаторы митинга против репрессий на проспекте Сахарова, сбежавшиеся на возню у проходной.

В полдень народ лениво и нехотя стекался на акциюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Ща получите! - здоровяк пошел на попятную. И тут же сдернул с себя майку, оголив пивное пузо. Потом он попытался стянуть с себя штаны, мол, хотели - получайте. Но здесь уже взмолились полицейские: “Хватит, верим-верим, что ты чист!”

Самодовольный крепыш победоносно ступил на проспект Сахарова и, сыпля налево и направо трехэтажным матерком, направился в сторону сцены.

На митинг оппозиции в Москве народа пришло в 10 раз меньше, чем планировалосьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полдень народ лениво и нехотя стекался на акцию. Все утро Москву поливало, словно из душа-шарко. Так что дождь “смыл” добрую половину оппозиционеров, махнувших на митинг рукой и решивших: “А ну его на холодрыге в выходной торчать, лучше дома посижу!” А летний ветерок и правда щекотал ребра прямо через куртку.

Справа от металлоискателей выстроилась колонна девочек с фиолетовыми волосами. Что за чудо-юдо! Среди них стоял парень с… накрашенными красной помадой губами. Смотри ка, даже маникюр себе сделал. Может девчонка? Да нет, вот кадык туда-сюда бегает. А на его рюкзаке приколот значок, а-ля: “Поборем гомофобию!” Тьфу, Милонова на вас радужных нет! Митинг начинает походить на гей-парад…

В Донецке отреагировали на слова Владимира Путина о Донбассе на "Прямой линии"

И ради нескольких сотен перекрыли целый проспект СахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Против повышения пенсионного возраста! - этот лозунг сдернул меня с радужных небес на грешную землю. Вот стоит длинноволосый парнишка в потертой джинсовке. Ну прям Лев Троцкий в детстве. Зовут юнца Лёней.

- А какой сейчас пенсионный возраст? - спрашиваю.

- У мужчин - 65, а у женщин - не помню. Но я помню, что его хотят сделать выше, чем продолжительность жизни, - Лёня нервничал и запинался. Будто он отвечал учителю перед доской невыученный дома параграф.

- Лёня, мужчины у нас выходят на пенсию в 60, а женщины в 55.

- А, не знал, - виновато буркнул паренек и растворился в толпе.

В час дня со сцены во всю гремел Ляпис Трубецкой и его “Воины света”. Такую же музычку день и ночь крутили на киевском майдане, а толпа задорно кричала: “Кто не скачет - тот москаль!” Московские оппозиционеры драйвом народ не зарядили. На митинге собралось чуть более полутора тысяч человек. И ради нескольких сотен перекрыли целый проспект Сахарова. Хотя организаторы грозились, что выведут на улицу 10 тысяч активистов. Так почему же никто не пришел? Во-первых, холодное лето. Помните, как в той песне: “Поздний вечер в Соренто нас погодой не балует”. Во-вторых, непонятные цели митинга. Звали выйти против политических репрессий. Но где они? Есть ряд людей, которые коптятся в СИЗО. Но кто с ходу вспомнит их фамилии? Тем более митинги оппозиции идут один за другим: никого не притесняют, всем дают высказать свое “фи”.

Порошенко заявил, что «Северный поток-2» не повлияет на украинскую экономику

А уже через пару часов все закончилось. Активисты сдавали организаторам флаги и таблички: оппозиционеры шли домойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На сцену выходили нафталиновые правозащитники. Их выступления больше походили на занудные лекции в университете. Митинг погружался в “сонное царство” и вместо аплодисментов провожал ораторов зевотой. А уже через пару часов все закончилось. Активисты сдавали организаторам флаги и таблички: оппозиционеры шли домой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
134
Источник
Похожие новости
09 июня 2018, 12:09
Порошенко заявил, что «Северный поток-2» не повлияет на украинскую экономику
09 июня 2018, 10:24
Дорога к знаниям: в России предложили ввести федеральные льготы на проезд для студентов
09 июня 2018, 18:39
В Донецке отреагировали на слова Владимира Путина о Донбассе на "Прямой линии"

08 июня 2018, 19:54
Из Януковича хотели сделать костер
10 июня 2018, 17:24
На митинг оппозиции в Москве народа пришло в 10 раз меньше, чем планировалось
09 июня 2018, 12:09
Для фан-клуба режиссера Сенцова сострадание - как колбаса
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 июня 2018, 22:09
«Оставляем за собой право открыть огонь»
08 июня 2018, 11:39
На Украине заявили о перехвате российского корабля в Чёрном море
10 июня 2018, 06:10
Губернатор Севастополя жестко подставил Валентину Матвиенко (Руслан Осташко)
06 июня 2018, 22:24
«Бук», сбивший «Боинг», не мог приехать из России. А вот из Днепропетровска – запросто!
09 июня 2018, 07:09
«Пусть миротворцы ООН стоят между нашими окопами»: Захарченко — о войне, украинских олигархах и торговле с Европой
09 июня 2018, 04:09
Военный эксперт: «С-400 – не существует, Армату никто не видел» (Руслан Осташко)
06 июня 2018, 23:54
«Политический акт»: почему протест Украины против производства в России самолётов Ан-124 не имеет смысла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.