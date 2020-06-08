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На Мишустина равняйсь! Зарплаты руководства госкомпаний могут строго ограничить - СМИ

08 июня 2020, 15:00  •  24 • Политика
Власти могут строго ограничить зарплаты руководства государственных компаний, сообщают СМИ. В частности, вознаграждения топ-менеджеров могут "подравнять" по зарплате Михаила Мишустина.
Власти обсуждают возможность ограничения денежного вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций. Об этом сообщает "Коммерсант", уточняя, что рассматривается идея о том, чтобы установить максимум на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра. А это значит, что зарплата, иные выплаты и бонусы топ-менеджеров не должны превышать 30 млн руб. в год.
Исключения предусматриваются, однако только по индивидуальному решению президента России. По данным издания, инициатива обсуждается в правительстве с марта в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. В аппарате же утверждают, что в повестке первого вице-премьера такого вопроса нет. По другим данным, речь идёт о специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Сообщается о том, что источники издания в компаниях, которые может затронуть новая инициатива, слышали о ней, но не получали никаких документов. Как считают аналитики, такое возможное нововведение будет вредно для компаний, работающих в рыночных условиях.

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