На Мишустина равняйсь! Зарплаты руководства госкомпаний могут строго ограничить - СМИ

Власти обсуждают возможность ограничения денежного вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций. Об этом сообщает "Коммерсант", уточняя, что рассматривается идея о том, чтобы установить максимум на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра. А это значит, что зарплата, иные выплаты и бонусы топ-менеджеров не должны превышать 30 млн руб. в год.

Исключения предусматриваются, однако только по индивидуальному решению президента России. По данным издания, инициатива обсуждается в правительстве с марта в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. В аппарате же утверждают, что в повестке первого вице-премьера такого вопроса нет. По другим данным, речь идёт о специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Сообщается о том, что источники издания в компаниях, которые может затронуть новая инициатива, слышали о ней, но не получали никаких документов. Как считают аналитики, такое возможное нововведение будет вредно для компаний, работающих в рыночных условиях.