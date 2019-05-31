На мире можно ставить крест: Вашингтоном правит методичка

Автор:

Покровский Александр

Сегодня Госдума получила от президента России Владимира Путина законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Наверняка ответ законодателей будет положительным и практически единогласным. Ведь речь идёт о естественной и даже неизбежной реакции суверенного государства на наглые попытки государства враждебного добиться односторонних военных преимуществ.

Методичка рулит

Началось всё буквально по той же методичке, по какой разрушались договоры по противоракетной обороне (ДПРО) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Пункт первый: обвини Россию в нарушении соглашений. Пункт второй: возражений, доказательств противного, демонстраций противоположного – не принимай. Пункт третий: приостанавливай участие в договоре, чтобы вынудить Москву сделать то же, и удовлетворённо разводи руками – видали, какие у меня белые одежды, в отличие от этих злобных и нечестных русских?

Вот был договор по ПРО. Пока он был удобен американцам, был всем хорош: пусть русские защищают свою Москву, зато мы в любой момент можем расстрелять их беззащитные стратегические цели на всей прочей необозримой территории России. Но затем американцы пришли к концепции глобального одномоментного обезоруживающего удара. И чтобы доставать «Томагавками» до позиций русских межконтинентальных баллистических ракет в Ивановской, Оренбургской, Иркутской областях, нужно было разместить свои ударные позиции поближе к русским границам. Что и было сделано.

Фото: www.globallookpress.com

Страны бывшего Варшавского договора и территория российской Прибалтики были с омерзительно наглой срочностью приняты в НАТО, а Афганистан с омерзительно наглой беспардонностью привязан к насквозь гнилой истории с обрушением башен Всемирного торгового центра и мгновенно оккупирован.

Там, правда, сопротивление афганцев оказалось слишком сильным. Не помогло даже убийство Ахмад Шаха Масуда и водружение в Кабуле до хруста проамериканского правительства. Не рискнули. А вот в Румынии и Польше позиционные районы для запуска «Томагавков» созданы.

А договор по ПРО – разрушен.

По тем же пунктам разрушен договор о РСМД. Пункт раз: Россия нарушила его, создав ракету 9М729, которая летит дальше разрешённого договором. Пункт два: возражениям не верим, на демонстрацию ракеты не приходим, и вообще – вывсёврёте! Пункт три: нам так больно и грустно, но эти проклятые русские вынудили нас выйти из договора! К тому же работы над американскими новыми ракетами средней дальности дошли до той стадии, когда их надо испытывать по-настоящему, а не под видом «ракет-мишеней» . А то «Томагавки» всё же до всех нужных целей не достают, а замшелые баллистические «Минитмены-3» русские прибьют, даже не переложив стакан водки из правой руки в левую. Нужны Америке ракеты средней дальности, необходимы! А что доказательств вины русских не хватает, то на это у нас волшебное слово есть: «хайли лайкли»…

Хайли лайкли

И вот на днях опять открылось страшное: Россия, оказывается, нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)! Она, оказывается, где-то там, на Новой Земле, воровато оглядываясь и пряча лицо в тени широкополой пилотки, тайно запихивает малые ядерные заряды в спичечные коробки и потом подрывает их, отрабатывая в микротонном масштабе будущие мегатонные бомбы!

Не верите? А зря. Это вам целый глава военной разведки Соединённых Штатов Америки говорит! Генерал-лейтенант Роберт Эшли – младший! И не шёпотом в баре под двойной без содовой – а на целом форуме по контролю над вооружениями в Гудзонском институте!

Генерал-лейтенант США Роберт Эшли – младший. Фото: www.globallookpress.com

И доказывает своё утверждение предельно убедительно. Не прибегая ко всем этим безответственным заявлениям типа «мамой клянус». Эшли привёл ключевое разоблачение! Эшли сказал… Присядьте, чтобы не упасть… Он сказал «вероятно»!

Соединённые Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в соответствии с установленным нулевым порогом,

– в аттической бронзе отлил Роберт Эшли. Чуете, как сгибается Москва под тяжестью неопровержимых обвинений? – США считают! вероятно! что Россия! вероятно! не соблюдает в соответствии!

И это он ещё не добил Кремль разящими словами «хайли лайкли»!

Благородный человек, что с него взять. Протягивает Кремлю оливковую веточку, схватившись за которую, Владимир Путин может ещё выбраться из позорной грязи своих преступных нарушений. А ведь он – глава разведки! И его точку зрения разделяют, оказывается, и другие спецслужбы США, как сообщает американская пресса. Они тоже готовы бестрепетно и гневно бросить в лицо диктатору:

Вероятно, Россия не соблюдает мораторий!

Зря на это повелись дипломаты

Действительно, зря российский посол в США кинулся опровергать, «категорически отвергать» «эти обвинения» и тем более – удивляться, что они «выдвинуты не на консультациях, а высказаны через прессу».

Да потому, уважаемый господин Антонов, что на консультациях эти обвинения даже подносящий минералку стюард запросто опровергнет! Потому, товарищ посол, что это – методичка работает. Это она требует обращения через прессу к толпе в целях создания надёжного обвинительного фундамента под любые дальнейшие инсинуации! Это же «хайли лайкли» – вы что, не понимаете? Малайзийского боинга, Скрипалей, бедняги австрийца, похороненного русскоговорящей боснийкой с «хайли лайкли» наперевес, вам мало? Что вы кому хотите доказать своими безусловно верными словами, что высказывания Эшли похожи на «хорошо спланированную и срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности»?

Столь же ничтожно действие и правильного замечания, что США, в отличие от Российской Федерации, даже не ратифицировали ДВЗЯИ. То есть они формально вообще вне договора. Вам же начальник американской разведки сказал: «вероятно» – и не оправдаться вам никогда.

Вы даже можете задать вопросы по поводу уж слишком регулярных землетрясений вокруг полуострова Аляска. Где в ряду Алеутских островов есть остров Амчитка, на котором расположен один из американских ядерных полигонов. Список действительно впечатляющ: «27 мар. 2019... Землетрясение магнитудой 5.2 произошло на Аляске… 31 дек. 2018... Землетрясение магнитудой 6.1 произошло на Аляске… 1 дек. 2018... Землетрясение магнитудой 7.2 произошло на Аляске… 16 авг. 2018... Землетрясение магнитудой 6.6 произошло в районе Алеутских островов… 23 янв. 2018... На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7.9…»

И наконец, вот, только что, прямо в унисон с выступлением Роберта Эшли! – «МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS)»…

Нет? Неубедительно? Учёные, мол, следят с их сейсмографами? Военные, мол, тоже бдят и давно тревогу бы подняли, если это следы ядерных испытаний? Полигон, мол, ещё в 1973 году закрыт и туда только учёные наведываются?

Да, давайте сюда же воткнём довод, что в США учёные на военных никогда… нет, не так: никогда-никогда-никогда! не работают.

И начнём мирно, но уныло убеждать всех, что Россия «строго соблюдает положения всех международных договоров», участницей которых она является. У нас же нет методички, где первым же пунктом разъясняется суть и атомная мощь понятия «хайли лайкли»…

Одно интересно: какой договор американцы собираются растоптать на сей раз?..