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На Минск! Обнаружен ещё один таинственный рейс. Объяснение дали в МИД Грузии
17 августа 2020, 18:00 • 175 • Политика
Обнаружен ещё один таинственный рейс на Минск. На этот раз самолёт вылетел из Тбилиси. Объяснение дали в МИД Грузии. Как указано в сообщении ведомства, на авиалайнере передвигался посол страны в Белоруссии Валерий Кварацхелия.
В МИД Грузии рассказали о таинственном самолёте, который вылетел из страны в Белоруссию. Сообщение с объяснением появилось на официальной странице ведомства в Facebook.
Там указано, что данным рейсом в Минск отправился грузинский посол в Беларуси Валерий Кварацхелия. Отмечается, что из-за происходящего в республике после выборов ему было нужно срочно вылететь туда.
Между тем авиасообщение между странами по-прежнему ограничено из-за коронавируса. Поэтому дипломата доставили на правительственном авиалайнере.
Ранее появилось несколько версий того, кто мог следовать на этом самолёте. Согласно одной из них, обратным рейсом на нём в Тбилиси могли привезти сына белорусского президента Александра Лукашенко Николая. Также не исключалось, что в Минск могла отправиться грузинский лидер Саломе Зурабишвили.
До этого появилась информация, что в столицу Беларуси из Москвы 12 августа вылетело несколько самолётов Ту-134 ВКС РФ, которые были оборудованы спецсвязью.
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