На Минск! Обнаружен ещё один таинственный рейс. Объяснение дали в МИД Грузии

В МИД Грузии рассказали о таинственном самолёте, который вылетел из страны в Белоруссию. Сообщение с объяснением появилось на официальной странице ведомства в Facebook.

Там указано, что данным рейсом в Минск отправился грузинский посол в Беларуси Валерий Кварацхелия. Отмечается, что из-за происходящего в республике после выборов ему было нужно срочно вылететь туда.

Между тем авиасообщение между странами по-прежнему ограничено из-за коронавируса. Поэтому дипломата доставили на правительственном авиалайнере.

Ранее появилось несколько версий того, кто мог следовать на этом самолёте. Согласно одной из них, обратным рейсом на нём в Тбилиси могли привезти сына белорусского президента Александра Лукашенко Николая. Также не исключалось, что в Минск могла отправиться грузинский лидер Саломе Зурабишвили.

До этого появилась информация, что в столицу Беларуси из Москвы 12 августа вылетело несколько самолётов Ту-134 ВКС РФ, которые были оборудованы спецсвязью.