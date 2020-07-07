«На месяц и 30 суток»: суд арестовал советника главы «Роскосмоса» Сафронова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене. Сам он свою вину не признал. Как сообщил РИА Новости один из адвокатов подсудимого, Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы.

Лефортовский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу советника генерального директора «Роскосмоса», бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток», — огласил постановление судья Сергей Рябцев.

Сам Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.

Иван Сафронов в суде

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения. Слушателей допустили только до оглашения итоговой части постановления.

Как сообщил ТАСС один из адвокатов подозреваемого Олег Елисеев, ФСБ планирует 13 июля предъявить Ивану Сафронову обвинение в госизмене.

«В понедельник следствие намерено предъявить Ивану Сафронову обвинение», — сказал он.

Кроме того, адвокат Иван Павлов сообщил, что его подзащитного подозревают в работе на чешские спецслужбы.

«Следователь <...> утверждал, что есть доказательства передачи некоего документа», — приводит его слова РИА Новости.

«США упоминаются в уголовном деле. Штаты указаны как государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии», — сообщил Павлов.

О задержании Ивана Сафронова утром 7 июля сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Ему было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В госкорпорации отметили, что содействуют следствию, а задержание Сафронова «не касается его текущей работы».

В свою очередь, в ФСБ России уточнили, что Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб стран НАТО.

«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — сообщила пресс-служба ведомства.

На задержание журналиста также отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — сообщил он.

Песков добавил, что Владимира Путина не ставили в известность о соответствующем деле, пояснив, что «нет необходимости ставить президента в известность обо всех нюансах работы контрразведки», которая ведётся 24 часа в сутки.

Между тем глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.

«Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел», — заявил он ТАСС.

Рогозин добавил, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, и не сомневался в его «высоком профессионализме и личной порядочности».

Тем временем, в МВД сообщили, что около 20 человек были задержаны в ходе несогласованной акции на Лубянской площади в Москве. Как отметили в ведомстве, участники мероприятия были доставлены в территориальные подразделения полиции, в настоящее время решается вопрос об их привлечении к административной ответственности.

До этого СМИ сообщали, что около двух десятков человек вышли на акцию в поддержку Ивана Сафронова около здания ФСБ, большинство из них оказались журналистами.

Напомним, Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году, в 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика».

После выпуска до 2019 года работал корреспондентом и спецкором газеты «Коммерсантъ», в 2019—2020 годах был специальным корреспондентом газеты «Ведомости». В ходе работы занимался освещением военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Журналист покинул «Коммерсантъ» после скандальной статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В вышедшем в апреле 2019 года материале со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что Матвиенко якобы может покинуть свой пост. Тогда пресс-секретарь спикера верхней палаты Владислав Пономаренко заявил, что содержание статьи основано на слухах.