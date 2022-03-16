На место России в G20 выискался претендент

Канада поставила под вопрос дальнейшее участие России в составе "большой двадцатки" (G20). На место нашей страны тут же выискался претендент.

"Большой двадцаткой" называют объединение 20 стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Государства G20 представляют 85% от мирового ВВП, 75% от мировой торговли, в них проживают 2/3 населения планеты.

3 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо при общении с журналистами заявил, что следует поставить под вопрос членство России в G20. 14 марта Индонезия, которая сейчас является председателем "большой двадцатки" сообщила: пока вопрос исключения России на повестке дня не стоит.

При этом на место России уже выискался претендент. Польша считает, что сможет стать заменой. Во вторник во время посещения главой МИД этой страны Збигнева Рау Нью-Йорка состоялся брифинг. Там у него спросили, как он оценивает шансы своего государства стать членом "большой двадцатки".

"Этот вопрос появляется не только в польской, но и постепенно в международной дискуссии", - произнёс Рау.

Он добавил, что пока ещё рано делать какие-то выводы об этом. Брифинг транслировало Польское телевидение.