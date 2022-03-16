Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
Главная / Политика

На место России в G20 выискался претендент

16 марта 2022, 03:50  •  38 • Политика
Канада поставила под вопрос дальнейшее участие России в составе "большой двадцатки" (G20). На место нашей страны тут же выискался претендент.
"Большой двадцаткой" называют объединение 20 стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Государства G20 представляют 85% от мирового ВВП, 75% от мировой торговли, в них проживают 2/3 населения планеты.
3 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо при общении с журналистами заявил, что следует поставить под вопрос членство России в G20. 14 марта Индонезия, которая сейчас является председателем "большой двадцатки" сообщила: пока вопрос исключения России на повестке дня не стоит.
При этом на место России уже выискался претендент. Польша считает, что сможет стать заменой. Во вторник во время посещения главой МИД этой страны Збигнева Рау Нью-Йорка состоялся брифинг. Там у него спросили, как он оценивает шансы своего государства стать членом "большой двадцатки".
"Этот вопрос появляется не только в польской, но и постепенно в международной дискуссии", - произнёс Рау.
Он добавил, что пока ещё рано делать какие-то выводы об этом. Брифинг транслировало Польское телевидение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


38
Источник
Похожие новости
15 марта 2022, 23:45
"Нацисты в Авдеевке, ждите!" За смерть героя Донбасса обещают мстить
15 марта 2022, 23:45
Оружие, взрывчатка и форма: В итальянском аэропорту обнаружилась "гумпомощь" Украине
15 марта 2022, 23:45
ВСУ вновь ударили по жилому району из "Точки-У". Обстрел спровоцировал пожары
15 марта 2022, 23:45
Украина обойдётся американцам почти так же дорого, как и коронавирус
16 марта 2022, 02:05
"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины
16 марта 2022, 02:05
Депутат Чепа прокомментировал введение РФ санкций против Байдена и его сына
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2022, 23:45
"Нацисты в Авдеевке, ждите!" За смерть героя Донбасса обещают мстить
16 марта 2022, 02:05
"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше о...
16 марта 2022, 02:05
Политик в США заявила об опасности биолабораторий на Украине. Вышел скандал
16 марта 2022, 02:05
Депутат Чепа прокомментировал введение РФ санкций против Байдена и его сына
16 марта 2022, 01:25
«Затянуть пояса»: почему британский премьер предупредил о «тяжёлых временах» из-за от...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2022, 08:05
Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
11 марта 2022, 18:45
Тоталитарный газ вылечил Европу от либерализма. Рыночек больше ничего не решает. Борис Марцинкевич
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 09:25
"Сколько ещё "Градов" осталось у нациков?": Горловка снова под массированным огнём ВСУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.