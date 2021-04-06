|
На место послов приходят бомбы: Болгары после восторгов Украины испугались за себя
06 апреля 2021, 21:40 • 68 • Политика
Планы Украины и НАТО "отрепетировать" войну с Россией вызвали беспокойство у жителей Болгарии. "Обычно после того, как дипломаты или послы уходят, на их место приходят бомбы", - переживают болгары.
На Украине заявили, что на военных учениях НАТО в 2021 году будет отрабатываться "война с Россией", пишет болгарское издание "Факти". Рядовые болгары испугались за себя, вспомнив о членстве страны в альянсе.
Речь идёт об учениях Defender Europe 2021. Они станут самыми масштабными учениями НАТО со времён холодной войны. А местом их проведения станут Чёрное море и Балканы, отчего болгары не особенно в восторге.
- комментирует читатель под ником Blitzkrieg.
- отмечает 123.
- добавляет Аман бе.
Напомним, что недавно в Болгарии разыгрался очередной "шпионский скандал". Российских дипломатов снова обвинили в разведывательной деятельности и выслали из страны. Это обострило отношения Софии и Москвы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 апреля 2021, 07:40
|
04 апреля 2021, 00:00
|
31 марта 2021, 09:50
|
03 апреля 2021, 08:25
|
03 апреля 2021, 01:05
|
06 апреля 2021, 03:20
|
04 апреля 2021, 12:50