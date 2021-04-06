На место послов приходят бомбы: Болгары после восторгов Украины испугались за себя

Планы Украины и НАТО "отрепетировать" войну с Россией вызвали беспокойство у жителей Болгарии. "Обычно после того, как дипломаты или послы уходят, на их место приходят бомбы", - переживают болгары.

На Украине заявили, что на военных учениях НАТО в 2021 году будет отрабатываться "война с Россией", пишет болгарское издание "Факти". Рядовые болгары испугались за себя, вспомнив о членстве страны в альянсе.

Речь идёт об учениях Defender Europe 2021. Они станут самыми масштабными учениями НАТО со времён холодной войны. А местом их проведения станут Чёрное море и Балканы, отчего болгары не особенно в восторге.

Обычно после того, как дипломаты или послы уходят, на их место приходят бомбы. В Тыкволандии четыре американские военные базы - не болгарские и не натовские. Вы знаете, кого за это благодарить,

- комментирует читатель под ником Blitzkrieg.

НАТО не будет ни на кого нападать, больные на голову болгарские журналисты каждый день планируют войну, чтобы завладеть богатствами России, и всё меньше внимания уделяют Балканам. Балканские племена и без войны уничтожают друг друга,

- отмечает 123.

Украинцам не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся на Украине, чтобы защитить их от России. Неважно, в НАТО они или нет - ну сколько стран согласится с тем, чтобы Байден втянул Европу в войну. Он же полных псих,

- добавляет Аман бе.

Напомним, что недавно в Болгарии разыгрался очередной "шпионский скандал". Российских дипломатов снова обвинили в разведывательной деятельности и выслали из страны. Это обострило отношения Софии и Москвы.