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На место послов приходят бомбы: Болгары после восторгов Украины испугались за себя

06 апреля 2021, 21:40  •  68 • Политика
Планы Украины и НАТО "отрепетировать" войну с Россией вызвали беспокойство у жителей Болгарии. "Обычно после того, как дипломаты или послы уходят, на их место приходят бомбы", - переживают болгары.
На Украине заявили, что на военных учениях НАТО в 2021 году будет отрабатываться "война с Россией", пишет болгарское издание "Факти". Рядовые болгары испугались за себя, вспомнив о членстве страны в альянсе.
Речь идёт об учениях Defender Europe 2021. Они станут самыми масштабными учениями НАТО со времён холодной войны. А местом их проведения станут Чёрное море и Балканы, отчего болгары не особенно в восторге.
Обычно после того, как дипломаты или послы уходят, на их место приходят бомбы. В Тыкволандии четыре американские военные базы - не болгарские и не натовские. Вы знаете, кого за это благодарить,
- комментирует читатель под ником Blitzkrieg.
НАТО не будет ни на кого нападать, больные на голову болгарские журналисты каждый день планируют войну, чтобы завладеть богатствами России, и всё меньше внимания уделяют Балканам. Балканские племена и без войны уничтожают друг друга,
- отмечает 123.
Украинцам не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся на Украине, чтобы защитить их от России. Неважно, в НАТО они или нет - ну сколько стран согласится с тем, чтобы Байден втянул Европу в войну. Он же полных псих,
- добавляет Аман бе.
Напомним, что недавно в Болгарии разыгрался очередной "шпионский скандал". Российских дипломатов снова обвинили в разведывательной деятельности и выслали из страны. Это обострило отношения Софии и Москвы.

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