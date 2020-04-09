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На место даже не выезжали: русские дипломаты нашли грубые ошибки в отчёте ОЗХО по Сирии
09 апреля 2020, 12:35 • 57 • Политика
Русские дипломаты нашли грубые ошибки в отчёте ОЗХО по предполагаемым химатакам в Сирии. Пресс-секретарь постпредства России при организации заметила, что эксперты даже не выезжали на место событий.
В отчёте Организации по запрещению химоружия о предполагаемых химических атаках в Сирии были найдены грубые нарушения, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства России в ОЗХО.
Напомним, организация 8 апреля представила доклад, в котором обвинила сирийскую правительственную армию в использовании запрещённых отравляющих веществ.
Тем не менее ход расследования экспертов ОЗХО вызывает большие вопросы даже при беглом изучении отчёта, подчеркнула дипломат.
Она, в частности, заметила, что специалисты даже не выезжали на место событий, а все выводы основаны лишь на показаниях свидетелей. Причём в роли последних выступают исключительно бойцы местной вооружённой оппозиции и связанные с ними "многократно опозорившиеся провокаторы" из организации "Белые каски".
В свою очередь Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам, выразил мнение, что решение ОЗХО полностью политизировано.
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