На место даже не выезжали: русские дипломаты нашли грубые ошибки в отчёте ОЗХО по Сирии

В отчёте Организации по запрещению химоружия о предполагаемых химических атаках в Сирии были найдены грубые нарушения, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства России в ОЗХО.

Напомним, организация 8 апреля представила доклад, в котором обвинила сирийскую правительственную армию в использовании запрещённых отравляющих веществ.

Тем не менее ход расследования экспертов ОЗХО вызывает большие вопросы даже при беглом изучении отчёта, подчеркнула дипломат.

Она, в частности, заметила, что специалисты даже не выезжали на место событий, а все выводы основаны лишь на показаниях свидетелей. Причём в роли последних выступают исключительно бойцы местной вооружённой оппозиции и связанные с ними "многократно опозорившиеся провокаторы" из организации "Белые каски".

В свою очередь Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам, выразил мнение, что решение ОЗХО полностью политизировано.