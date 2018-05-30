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На месте убийства российского журналиста Аркадия Бабченко работают следователи. Онлайн-трансляция из Киева

30 мая 2018, 01:54  •  44 • В России

Украинские следователи работают на месте убийства российского военного корреспондента Аркадия Бабкина, которого вечером во вторник, 29 мая, неизвестный застрелил в его киевской квартире на Никольско-Слободской улице. Преступник несколько раз выстрелил журналисту в спину, от полученных ранений Бабченко скончался по дороге в больницу.

Смотрите прямую видеотрансляцию из Киева. Камера расположена у входа в подъезд дома, где жил Аркадий Баьченко:

Место убийства известного журналиста Аркадия Бабченко.В Киеве застрелили известного журналиста. Он получил смертельные ранения, от которых скончался по дороге в больницу

МВД Украины опубликовало фоторобот человека, подозреваемого в этом убийстве.

Фоторобот человека, подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Фото: twitter/MVS_UA

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