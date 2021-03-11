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«На месте перестрелки обнаружены автомат и пояс смертника»: правоохранители предотвратили теракт в Дагестане

11 марта 2021, 18:35  •  33 • В России
Сторонник международной террористической организации, готовивший нападение на сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, был нейтрализован в ходе спецоперации в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям, но он открыл огонь и был ликвидирован. На месте перестрелки обнаружен готовый к применению пояс смертника, автомат и патроны к нему. Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что за последние десять лет российские спецслужбы предотвратили более 200 терактов.
 
© НАК
 

В четверг, 11 марта, в Махачкале прошла контртеррористическая операция, в ходе которой был нейтрализован злоумышленник, планировавший совершить теракт в Дагестане. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов», — заявили в пресс-службе.

«На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде пояса смертника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате операции не пострадал никто из гражданского населения, также нет потерь среди силовиков.

«Слаженные действия спецслужб и сил правопорядка позволили предотвратить резонансное преступление террористической направленности, которое могло повлечь жертвы среди гражданского населения и сотрудников силовых структур», — подчеркнули в НАК.

Ранее там проинформировали о введении режима КТО на территории Советского района Махачкалы для предотвращения нападения, о подготовке которого сторонником международной террористической организации (МТО) стало известно ФСБ.

«Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в антитеррористическом комитете.

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Накануне, 10 марта, исполнилось 15 лет со дня образования НАК, в связи с чем председатель комитета и директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете» рассказал о проделанной за этот период работе. Он напомнил, что РФ одной из первых столкнулась с международным терроризмом — с 1990 по 2006 год в России было совершено более 70 крупных терактов, включая подрывы жилых домов, самолётов и поездов, массовые захваты заложников.

«Погибли свыше 1,6 тыс. мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов... Запрос общества на усиление борьбы с бандподпольем и в целом на изменение подходов к антитеррористической деятельности был очень велик. Государство обязано было принять исчерпывающие меры для выправления ситуации», — подчеркнул Бортников.

Он напомнил, что в начале 2006-го на законодательном уровне были закреплены новые подходы к противодействию терроризму, обозначена важность не только силового подавления экстремистов, но и работы по профилактике и минимизации последствий такой деятельности. Это позволило создать принципиально новую общегосударственную систему борьбы с терроризмом, ключевая роль в которой отведена НАК.

«Среди определённых за 15 лет приоритетов — организация борьбы с активными бандами и «спящими ячейками», противодействие распространению идеологии терроризма, обеспечение антитеррористической защищённости объектов промышленности, транспорта и жизнеобеспечения, повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению каналов финансирования и иного ресурсного обеспечения террористической деятельности», — рассказал директор ФСБ.

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По его словам, реализация комплексных мероприятий в сфере противодействия террористической идеологии позволила обеспечить снижение количества совершённых бандитами атак более чем в 200 раз.

Бортников также отметил важность ужесточения ответственности за организацию терячеек, финансирование и пособничество терроризму, его оправдание и пропаганду, несообщение о подготовке таких преступлений.

«Некоторые граждане в силу разных причин поддаются манипуляциям идеологов и вербовщиков МТО, выбирают ложный путь, разрушают свою жизнь, жизнь своих близких и, в конце концов, забирают жизни ни в чём не повинных граждан. Такую деятельность нужно «рубить на корню», не дожидаясь новых атак», — подчеркнул он.

«За последние десять лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идёт о тысячах спасённых жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%. За этот же период количество совершённых в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, т. е. взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз (с 779 в 2010 году до трёх в 2020 году)», — добавил Бортников.

Председатель НАК сообщил, что только в 2020 году из незаконного оборота было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, более 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов. Заблокированы финансовые активы более 1,2 тыс. человек, подозреваемых в причастности к терроризму, пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности.

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