«На меня смотрели как на сумасшедшую»: пенсионерка пытается опротестовать налоги за оформленную на неё дорогую землю

Мошенники записали на жительницу деревни участок 2 га дорогой земли под Курском. Сама Наталья Колоколова об этом узнала только через три года, когда судебные приставы взыскали часть пенсии в счёт погашения налога на землю. Женщина сразу написала отказ от собственности, однако опротестовать обязанность уплаты налогов за данный участок пенсионерка не может уже почти год. Вероятнее всего, женщина могла стать промежуточным звеном в мошеннической схеме — кто-то использовал её паспортные данные для регистрации недвижимости. Как выяснил RT, единственный способ избавиться от участка — обращаться в суд.

О том, что она богатая землевладелица, 65-летняя Наталья Александровна Колоколова узнала 12 августа 2019 года — в день получения пенсии.

«Мне тогда пришла не вся сумма, а только половина», — вспоминает Колоколова в беседе с RT.

Оказалось, деньги забрали судебные приставы в счёт долга по земельному налогу за три года. Пенсионерка удивилась — её дом в деревне Хмелевая под Курском и другое имущество записано на других членов семьи, а у неё самой ничего нет.

Колоколова отправилась в налоговую. И там выяснила, что с сентября 2016 года владеет участком в 2 гектара в соседней деревне Татаренкова. Место элитное: всего 10 км от центра Курска. Вокруг строятся коттеджные поселки. Рыночная стоимость участка — около 50 млн рублей. Налоги на собственность с этой суммы за три года вместе с пенями набежали уже на 33 тыс. рублей — больше, чем пенсия за два месяца.

«Налоговая мне слала квитанции по адресу прописки, но я там не живу. Поэтому о таком «подарке» узнала только через три года, когда судебные приставы начали взыскивать налоги», — объясняет женщина.

По данным Росреестра, в сентябре 2016 года Колоколова Н.А. приобрела этот участок у некой Морозовой Р.Ф.: заявления о регистрации сделки поданы в МФЦ. Приём документов осуществлял сотрудник МФЦ Безубяк С.Е.

«Заявления и документы представлялись самими сторонами договора (Морозовой Р.Ф. и Колоколовой Н.А.), а не представителями», — говорится в ответе Росреестра на запрос RT.

Нехитрая схема

Колоколова — человек далеко не богатый. Пенсия — единственный доход, с которого она ещё помогает дочери-инвалиду. Участок дорогой земли мог бы показаться подарком судьбы — его можно выгодно продать. Но Колоколова в чудо не поверила.

«Понятно, что за таким дорогим участком стоит кто-то непростой. И я испугалась, — объясняет она. — Пошла в МФЦ и написала отказ от собственности — земля вернулась муниципалитету. На меня смотрели как на сумасшедшую».

Одновременно пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

«Почерковедческая экспертиза показала, что подпись моей доверительницы на договоре — поддельная», — рассказывает юрист Марина Шумакова, представитель Колоколовой.

Следствие пока не закончено, но ситуация в общих чертах понятна уже сейчас.

«Морозова — такая же нищая, как и я. Знаю это точно — мы случайно оказались соседками в Хмелевой. Этот участок — земельный пай, который в своё время раздавали колхозникам. Но когда их раздавали (по данным Росреестра, право собственности Морозовой зарегистрировано в 1999 году. — RT), Морозова здесь не жила, она позже сюда приехала — получить пай ну никак не могла», — удивляется Колоколова.

Вероятно, считает она, в ходе махинаций с паевыми землями их записали на подставных людей. Чтобы окончательно легализовать участок, скрыть историю происхождения, в цепочке понадобился ещё один собственник. Злоумышленники взяли паспортные данные первого попавшегося человека, оформили от его имени покупку. А дальше, видимо, от его же имени должны были сразу продать, возможно, конечному покупателю. Но что-то у жуликов пошло не так, предполагает пострадавшая, поэтому земля осталась «висеть» на этом «первом попавшемся» — на пенсионерке Колоколовой.

Выход — только через суд

Федеральная служба судебных приставов приостановила производство в отношении Колоколовой и даже вернула удержанную пенсию, которую не успела передать налоговикам. Однако, от обязанности уплаты налогов за три года формального владения землей пенсионерку никто не освободил. Сейчас ФНС взыскивает их через суд.

RT направил запрос в налоговую, чтобы узнать, какие документы нужно представить для отмены начисленных платежей.

«При поступлении в установленном порядке от органов Росреестра иных сведений, касающихся владения Колоколовой Н.А. спорным земельным участком, или решения суда о недействительности сделки, расчёт налога будет скорректирован», — заявили в УФНС по Курской области.

Дальше RT направил запрос в Росреестр и получил вот такой ответ: «Относительно вопроса о возможности аннулирования государственной регистрации права сообщаем, что законом не предусмотрено аннулирование записей или отмена решения о государственной регистрации прав. В силу ст. 44 Земельного кодекса РФ («Основания прекращения права собственности на земельный участок». — RT) право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам, отказе собственника от права собственности на земельный участок, по иным основаниям, предусмотренным гражданским и земельным законодательством».

«Нужно подать в суд иск о признании сделки недействительной, — комментирует специализирующийся на земельном праве московский адвокат Светлана Жмурко. — Процесс затянется на несколько месяцев. А пока ФНС так же по суду будет взыскивать налоги. Скорее всего, их придётся заплатить. Когда суд признает сделку недействительной, взысканные налоги гражданке вернут».

Заверено в МФЦ

Сегодня, как замечает адвокат Светлана Жмурко, для регистрации сделок с недвижимостью не нужно приносить даже свидетельства о собственности на гербовой бумаге — они отменены с 2016 года. Их заменила простая выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Покупатель и продавец приносят лишь заключенный ими, даже без нотариуса, договор и акт передачи, а также свои паспорта. Похож ли пришедший с паспортом на фото в нём, вообще предъявлял ли паспорт или принес только копию, — всё это остается на совести единственного сотрудника МФЦ.

История, подобная той, что произошла с Колоколовой, может стать результатом чьей-то халатности или намеренных действий сообщника мошенников. Например, в Сбербанке при операциях с крупными суммами для дополнительного контроля вызывают второго операциониста, который становится ещё одним свидетелем. В МФЦ такого пока не предусмотрено.