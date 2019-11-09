«На мелкие кусочки»: экс-министр уверен в распаде Украины

Украина медленно, но уверенно идет к распаду на мелкие части, как это произошло с Югославией, считает бывший украинский министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

«Я вижу, как <…> мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу», — отметил он в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, власти страны не могут определить приоритеты ведения политики и «просто сказать: «Вот это мы делаем первое». «Просил народ 80% мир — будет мир. Чудят добровольцы — приказ ГРУ — в один день всех утихомирили. Ночью, тихо. Вы цель поставьте». – советует бывший украинский министр.

Червоненко считает, что политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не планировали реализовать волю проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе народа, а пошли на поводу у вооруженных «добровольцев». По его мнению, бездействие властей может привести к отделению западной части Украины — Львова и Закарпатья. «Скажут: «А чем мы хуже». Ну вот и распад», — заявил экс-политик.

Он подчеркнул, что «монополия на силу должна быть только у государства», иначе ситуация может дестабилизироваться.

Говоря о «вооруженных добровольцах» Червоненко, вероятнее всего, имел ввиду националистов, которые после согласования «формулы Штайнмайера» начали проводить митинги по всей стране. Самые массовые протесты прошли в Киеве 6 и 14 октября. На каждый из них, по различным оценкам, пришли порядка 5-10 тыс. человек.

1 октября контактная группа согласовала этот документ, который предусматривает присвоение самопровозглашенным республикам Донбасса особого статуса.

Однако радикалы выступают против этого. Вместе с тем они требуют, что киевские власти вышли из Минских соглашений и не совершали никаких шагов навстречу урегулированию конфликта на юго-восточной части Украины.

Так же они препятствовали разведению сил в пилотных зонах, отправившись, в частности, в село Золотое. При этом они всячески игнорировали требования украинских властей. Тогда 26 октября на личную встречу с радикалами приехал глава страны Владимир Зеленский. Он заявил, что «люди хотят отвода» войск от линии соприкосновения и потребовал «убрать оружие».

Если сначала разговор проходил в дружеском тоне, то впоследствии он перерос в конфликтную ситуацию. Дело в том, что радикалы начали говорить о протестных акциях, чем разозлили главу государства.

Владимир Зеленский напомнил, что он является 42-летним главой государства и что он «не лох какой-то». «Я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — парировал президент Украины, а затем ушел в сопровождении советников.

Российские власти отметили, что теперь руководство Украины должно понять, кто именно противостоит решениям Киева. Такое мнение выразила депутат Наталья Поклонская на следующий день после незапланированной поездки Зеленского в зону разведения сил.

«Хорошо, что <…> [президент Украины Владимир] Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия», — написала она во «Вконтакте».

Вместе с тем. по словам парламентария, ей «даже в страшном сне» не может присниться, как российские вооруженные подразделения разговаривали бы в подобном тоне с президентом страны Владимиром Путиным.

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Тем не менее спустя три дня после разговора Зеленского и радикалов, без предупреждения начался отвод войск в районе села Золотое. Ополченцы и ВСУ уложились в имеющиеся у них три дня, завершив процесс 1 ноября. Спустя еще трое суток, стороны начали разминирование своих территорий.

Однако националисты никуда оттуда не делись. Они продолжали оставаться вблизи пилотной зоны, чем создавали напряженную обстановку, утверждают власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Несмотря на выполнение украинской стороной мероприятий разведения сил и средств на участке №2, ситуация в районе Золотого остается напряженной», — заявил 30 октября офицер ЛНР Иван Филипоненко. Тогда же он предупредил, что в случае необходимости ополченцы примут меры. Однако это не понадобилось, так как националисты не препятствовали разведению сил.

Вместе с тем стоит отметить, что сегодня, 9 ноября, ровно в полдень начался отвод сил и средств обеих сторон конфликта в последней пилотной зоне – вблизи села Петровское.