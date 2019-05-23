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На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратуру Украины перед фактом
23 мая 2019, 13:39 • 45 • Политика
Экс-сотрудник администрации Януковича Андрей Портнов поставил перед фактом Генпрокуратуру Украины, дав показания о событиях 2014 года. На Майдане скрывали массовые убийства, настаивает он, называя конкретных виновников.
Бывший замглавы администрации президента Украины из команды Виктора Януковича Андрей Портнов стал тем человеком, который добился расследования в отношении Петра Порошенко в связи с госпереворотом и государственной изменой. Вернувшись из эмиграции накануне инаугурации Владимира Зеленского, он подал заявление в Генпрокуратуру, потребовав уголовного преследования экс-президента.
Спустя несколько дней Портнов вновь поставил Генпрокуратуру перед фактом, явившись на допрос и заявив о сокрытии массовых убийств на Майдане должностными лицами.
"Друзья, с целью пресечь дешевый пиар Генеральной прокуратуры, сегодня я сам внезапно прибыл туда на допрос, где прекрасно провёл 3,5 часа", - рассказал он в телеграм-канале, отметив, что показания касались действий главы департамента спецрасследований Горбатюка и руководства самой Генпрокуратуры по сокрытию массовых убийств на Майдане.
Теперь, считает юрист, следователям предстоит допросить собственных руководителей и внести полученные данные в реестр досудебных расследований.
Следующий допрос Андрей Портнов намерен посвятить 300 млн долларов, которые, по его сведениям, Пётр Порошенко украл у украинской армии и отмыл через офшоры.
Фото: скриншот публикации в телеграм-канале Андрея Портнова
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