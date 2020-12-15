Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Главная / Украина

На Майдане появился постоянный пикет с призывом «Зеленского геть!»

15 декабря 2020, 02:00  •  40 • Украина
Киевляне решили бессрочно пикетировать стелу на Майдане, требуя досрочного прекращения полномочий Владимира Зеленского, президента Украины, избранного в мае 2019 года.
Корреспондент Федерального агентства новостей расспросил пикетчиков о мотивах этого поступка. Несколько мужчин, один из которых оказался профессиональным фотографом одного из новостных агентств Украины, рассказали, что думают о своем президенте.
 — Почему вы против Зеленского?
 — А кто «за»? Кто за вруна, за злодея? Кто «за»?
 — Почему врун?
 — А что, он правду, что ли, хотя бы раз сказал? Вот что на стадионе он нам рассказывал? Какие были предвыборные обещания? Это определение волеизъявления путем референдума и опроса населения, так? Про закон 2178–10 о продаже земли раньше вообще не говорилось, так? Не стояло такого вопроса. Однако почему-то сейчас земля продана. Про медицину, про коммунальные услуги, про тарифы. Вы помните, что пенсионерам обещалось, что  всё будет бесплатно, а по факту, что касается пенсионеров и жителей, вы знаете, что происходит, так что я не буду много говорить. Ничего из того, что обещано, не выполнено. Жизнь с каждым днём становится хуже и хуже. Что такое Зеленский? Это афиша, это обложка книги за которой действительная жизнь Украины и уничтожение государства Украины как проекта. Всё. То есть Зеленский сам по себе  это только фамилия, как раньше Порошенко был, как Янукович, и Ющенко, Кучма и Кравчук. Это всё закономерное, планомерное сворачивание проекта «государство Украина».
 — Если не Зеленский, то кто?
 — Любой украинец. Кто угодно. Любой украинец. А почему бы нет? Если вы знаете как запустить это государство, то есть повернуть его лицом к народу, к людям, а не к той преступной олигархической системе власти, то почему бы и нет?  Но все равно для нас есть барьеры на пути к власти, это обязательные взносы для участия, как в  парламентских, так  и в  президентских выборах. То есть  практически, для  любого простого гражданина, несмотря на то, что это декларировано конституцией, это невозможно. Вот и всё. Мы не можем никоим образом влиять на события в Украине,  никто не спрашивает нашего мнения, у нас нет коммуникации с государством, с властью, мы сами по себе. Оказалось, что власть находится в состоянии войны с собственным народом. Потому что никаких изменений в лучшую сторону для обычных жителей  в Украине не происходит. Понимаете, мы не предлагаем, мы просто акцентируем внимание, что Зеленский это просто мальчик для битья, или как в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» — зиц-председатель. За ним стоят другие силы как внутри, так и за пределами государства, которые управляют Украиной. То есть не самой Украиной, а теми, кто управляет Украиной. Мы просто акцентируем внимание на том больном месте, мы пытаемся проколоть этот нарыв, чтобы люди начали думать о том, что происходит и что нужно делать.
 — Что думаете насчет отношений с Россией?
 — Россия это наш сосед исторический, но, откровенно говоря, испокон веков, мы знаем историю, она враждебна к нам. Россия сама должна понять, какую роль она выполняет в этом геополитическом процессе по отношению к Украине, к Белоруссии, к Молдове. Какие у неё должны быть отношения к нам. Пытаться снова взять под свой колпак, под своё крыло, под свою диктатуру? Или дать развиваться как самостоятельному, независимому государству. Только в этом случае мы можем быть соседями, а не как сейчас, в состоянии войны.
Напомним, Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» III степени украинского националиста Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но оправдали, сообщила пресс-служба офиса главы государства в минувшую субботу. Таким образом Зеленский в очередной раз обманул своих избирателей – в ходе выборов он обещал установить мир на Донбассе и распустить военизированные националистические «эскадроны смерти».
Автор: Анастасия Романова; специально для ФАН; Киев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
14 декабря 2020, 00:20
Кравчук: в ближайшее время Украина применит силу против «слабой России»
14 декабря 2020, 10:25
Украина может вернуться к границам 17 века
14 декабря 2020, 15:55
На Украине скандал: на экспорт в Турцию подготовили бракованные пулемёты
14 декабря 2020, 15:00
На Украине просят Запад помочь укрепить ВСУ для борьбы с Россией
14 декабря 2020, 02:10
Запад – Молдове: Мы следим, реагируем и используем рычаги
14 декабря 2020, 15:55
Пользователей «ВКонтакте» — на учёт: в «Слуге народа» оценили идею секретаря СНБО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
09 декабря 2020, 23:10
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
12 декабря 2020, 21:45
Венецианская комиссия подвела Украину под дефолт
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
08 декабря 2020, 13:15
Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.