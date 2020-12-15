На Майдане появился постоянный пикет с призывом «Зеленского геть!»

Киевляне решили бессрочно пикетировать стелу на Майдане, требуя досрочного прекращения полномочий Владимира Зеленского, президента Украины, избранного в мае 2019 года.

Корреспондент Федерального агентства новостей расспросил пикетчиков о мотивах этого поступка. Несколько мужчин, один из которых оказался профессиональным фотографом одного из новостных агентств Украины, рассказали, что думают о своем президенте.

— Почему вы против Зеленского?

— А кто «за»? Кто за вруна, за злодея? Кто «за»?

— Почему врун?

— А что, он правду, что ли, хотя бы раз сказал? Вот что на стадионе он нам рассказывал? Какие были предвыборные обещания? Это определение волеизъявления путем референдума и опроса населения, так? Про закон 2178–10 о продаже земли раньше вообще не говорилось, так? Не стояло такого вопроса. Однако почему-то сейчас земля продана. Про медицину, про коммунальные услуги, про тарифы. Вы помните, что пенсионерам обещалось, что всё будет бесплатно, а по факту, что касается пенсионеров и жителей, вы знаете, что происходит, так что я не буду много говорить. Ничего из того, что обещано, не выполнено. Жизнь с каждым днём становится хуже и хуже. Что такое Зеленский? Это афиша, это обложка книги за которой действительная жизнь Украины и уничтожение государства Украины как проекта. Всё. То есть Зеленский сам по себе это только фамилия, как раньше Порошенко был, как Янукович, и Ющенко, Кучма и Кравчук. Это всё закономерное, планомерное сворачивание проекта «государство Украина».

— Если не Зеленский, то кто?

— Любой украинец. Кто угодно. Любой украинец. А почему бы нет? Если вы знаете как запустить это государство, то есть повернуть его лицом к народу, к людям, а не к той преступной олигархической системе власти, то почему бы и нет? Но все равно для нас есть барьеры на пути к власти, это обязательные взносы для участия, как в парламентских, так и в президентских выборах. То есть практически, для любого простого гражданина, несмотря на то, что это декларировано конституцией, это невозможно. Вот и всё. Мы не можем никоим образом влиять на события в Украине, никто не спрашивает нашего мнения, у нас нет коммуникации с государством, с властью, мы сами по себе. Оказалось, что власть находится в состоянии войны с собственным народом. Потому что никаких изменений в лучшую сторону для обычных жителей в Украине не происходит. Понимаете, мы не предлагаем, мы просто акцентируем внимание, что Зеленский это просто мальчик для битья, или как в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» — зиц-председатель. За ним стоят другие силы как внутри, так и за пределами государства, которые управляют Украиной. То есть не самой Украиной, а теми, кто управляет Украиной. Мы просто акцентируем внимание на том больном месте, мы пытаемся проколоть этот нарыв, чтобы люди начали думать о том, что происходит и что нужно делать.

— Что думаете насчет отношений с Россией?

— Россия это наш сосед исторический, но, откровенно говоря, испокон веков, мы знаем историю, она враждебна к нам. Россия сама должна понять, какую роль она выполняет в этом геополитическом процессе по отношению к Украине, к Белоруссии, к Молдове. Какие у неё должны быть отношения к нам. Пытаться снова взять под свой колпак, под своё крыло, под свою диктатуру? Или дать развиваться как самостоятельному, независимому государству. Только в этом случае мы можем быть соседями, а не как сейчас, в состоянии войны.

Напомним, Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» III степени украинского националиста Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но оправдали, сообщила пресс-служба офиса главы государства в минувшую субботу. Таким образом Зеленский в очередной раз обманул своих избирателей – в ходе выборов он обещал установить мир на Донбассе и распустить военизированные националистические «эскадроны смерти».