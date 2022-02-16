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На Майдане Независимости в Киев в час ожидаемого «вторжения» России зазвучал гимн СССР

16 февраля 2022, 19:10  •  244 • Украина

В Киеве на Майдане Независимости в час трепетно ожидаемого вторжения России, которое было анонсировано западными СМИ на 3 часа ночи 16 февраля, зазвучал гимн СССР, который, к тому же, в модернизированном варианте является ныне гимном России.

Гимн СССР, в частности, попал в прямую трансляцию Reuters и CNN под названием «Преддверие российско-украинской войны», которую они вели в этот момент в надежде стать очевидцами этого вторжения. Оно не случилось, а вместо него в три часа ночи прозвучал гимн СССР.

Его засекли те украинцы, кто вместе с Reuters и CNN не спал и ждал вторжения.

О случившемся в Facebook написал киевлянин Oleksiy Drone, который в это время смотрел трансляцию.

«Reuters включили прямую трансляцию с Майдана под гимн Советского Союза... Не монтаж. Только что сам записал», - написал он.

Позднее он добавил, что гимн СССР через какое-то время снова появился в эфире. Его подписчики подтвердили, что это не «галлюцинации», отметив, что тоже прослушали советский гимн. Таких в итоге нашлось четверо. Некоторые предположили, что это чей-то рингтон, однако, Oleksiy Drone возразил: «Это не рингтон, потому что гимн звучит полностью от начала до конца»

В Reuters быстро отреагировали на обсуждение в Сети советского гимна в эфире. Продюсер «TV Reuters» на Украине Сергей Каразий объяснил, что камера была установлена на балконе гостиницы «Украина» (бывшая гостиница «Москва», возвышающаяся над Майданом). По его словам, камера работает в автоматическом режиме, то есть, без оператора. Он подчеркнул, что агентство не может нести ответственность за происходящее в кадре.


Напомним, Россия в означенный час не вторглась, однако, Запад и Украина не теряют надежды, прогнозируя, что теперь она может вторгнуться в любой момент.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер рассказал, что президент Владимир Путин захватит треть Украины в честь 100-летия создания СССР.

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