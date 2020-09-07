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На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске

07 сентября 2020, 01:45  •  87 • Политика
Россию предупредили о провокациях в Минске, которые может организовать оппозиция. Из-за этого на марше может оказаться жарко.
На оппозиционном марше в Минске готовятся провокации. Об этом белорусские спецслужбы якобы известили своих коллег из России.
Информацию озвучил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свои источники. Согласно предварительным данным, во время акций в воскресенье могут начаться беспорядки, организаторы которых якобы хотят спровоцировать на жёсткие меры.
С этим связывается отъезд из Белоруссии ряда оппозиционных лидеров.
Интересно также и то, что вчера доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова дала пресс-конференцию в Польше. До этого женщина находилась под арестом, однако теперь она утверждает, что белорусские спецслужбы якобы выпустили её на нейтральной полосе.
Но МВД Белоруссии опровергает обвинения, утверждая, что Ковалькову выпустили из изолятора в связи с болезнью.
"После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение", - указано в заявлении.
"Как бы там ни было на самом деле, на марше точно будет жарко", - отмечает Telegram-канал Readovka.
Как ранее заявил РИА ФАН политолог Анатолий Вассерман, поддержку протестующим в Белоруссии оказывает Польша, но только не бескорыстно. Варшаву интересует возвращение ряда территорий и захват ниш рынка, занятых белорусами.
"Чисто демонстративно Польша действительно может помочь протестующим, но это будет не всерьёз и, во всяком случае, ненадолго", - уверен он.

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