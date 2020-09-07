На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске

На оппозиционном марше в Минске готовятся провокации. Об этом белорусские спецслужбы якобы известили своих коллег из России.

Информацию озвучил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свои источники. Согласно предварительным данным, во время акций в воскресенье могут начаться беспорядки, организаторы которых якобы хотят спровоцировать на жёсткие меры.

С этим связывается отъезд из Белоруссии ряда оппозиционных лидеров.

Интересно также и то, что вчера доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова дала пресс-конференцию в Польше. До этого женщина находилась под арестом, однако теперь она утверждает, что белорусские спецслужбы якобы выпустили её на нейтральной полосе.

Но МВД Белоруссии опровергает обвинения, утверждая, что Ковалькову выпустили из изолятора в связи с болезнью.

"После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение", - указано в заявлении.

"Как бы там ни было на самом деле, на марше точно будет жарко", - отмечает Telegram-канал Readovka.

Как ранее заявил РИА ФАН политолог Анатолий Вассерман, поддержку протестующим в Белоруссии оказывает Польша, но только не бескорыстно. Варшаву интересует возвращение ряда территорий и захват ниш рынка, занятых белорусами.

"Чисто демонстративно Польша действительно может помочь протестующим, но это будет не всерьёз и, во всяком случае, ненадолго", - уверен он.