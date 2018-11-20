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На маленьком плоту...
20 ноября 2018, 19:24 • 136 • Карикатуры
Доллар падает практически ко всем основным мировым валютам, курс на Московской бирже опустился ниже 65 рублей. При этом аналитики уверены, что настоящий обвал американской валюты еще впереди.
© Виталий Подвицкий
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