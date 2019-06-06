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На Мальдивы без виз: Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований
06 июня 2019, 22:09 • 54 • Политика
Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене виз для граждан РФ и Мальдив. Когда он вступит в силу, жители двух стран смогут ездить друг к другу без оформления специальных документов и оставаться на срок до 90 дней.
Граждане России смогут ездить на Мальдивы без виз. Проект соответствующего соглашения сегодня одобрили в правительстве России. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.
Соглашение предполагает, что граждане России и Мальдив смогут прилетать друг к другу, имея при себе лишь загранпаспорт и оставаться в стране до 90 дней, если речь не идет о трудовой деятельности, учёбе и постоянном проживании. В настоящий момент без визы граждане России могут находиться не дольше 30 дней. Для более длительного пребывания в стране требуется временная виза, которая оформляется до поездки.
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