На Мальдивы без виз: Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований

Граждане России смогут ездить на Мальдивы без виз. Проект соответствующего соглашения сегодня одобрили в правительстве России. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Соглашение предполагает, что граждане России и Мальдив смогут прилетать друг к другу, имея при себе лишь загранпаспорт и оставаться в стране до 90 дней, если речь не идет о трудовой деятельности, учёбе и постоянном проживании. В настоящий момент без визы граждане России могут находиться не дольше 30 дней. Для более длительного пребывания в стране требуется временная виза, которая оформляется до поездки.