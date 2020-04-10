На максимальной удаленке: Путин вышел на связь с МКС

Когда все уже вроде бы привыкли к тому, что президент, как и вся страна, работает «на удаленке», Владимир Путин продемонстрировал, что такое - «удаленка на максималке». Глава государства с помощью телеконференции вышел на связь с Международной космической станцией, поздравив экипаж с наступающим Днем космонавтики.

- У России богатый опыт международного сотрудничества в космосе, - напомнил президент. - Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США – одной из ведущих космических держав. Это наглядный пример эффективного партнёрства наших стран в интересах всего человечества. Так же, как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами - имею в виду борьбу с пандемией и ситуацию на мировых рынках. Вчера только с президентом США обсуждали эти проблемы, и еще предстоят у нас разговоры на эту тему.

Путин заявил, что Россия обязательно будет продолжать стратегические планы по освоению космоса. Этому и ситуации в космической отрасли во время эпидемии было посвящено совещание, которое он провел после окончания сеанса связи с МКС.

- Мы вчера обсуждали ситуацию на ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ракетно-космическая отрасль, безусловно, принадлежит к числу таких же жизненно важных секторов национальной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной работы, - приветствовал глава государства руководителей предприятий «Роскосмоса», членов правительства и администрации президента. - Интенсивность работы в связи с понятными обстоятельствами, в связи с пандемией, снизилась. Я сегодня собрал вас, чтобы поговорить, как организуется работа в сегодняшних условиях, какие предпринимаются меры для защиты тех людей, которые работают и работа которых не может быть приостановлена.

Путин констатировал, что одна из главных задач российской космонавтики – развитие программы пилотируемых полётов, нужно сохранить лидерство в этой отрасли.

- Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения, - сказал президент. - Лётные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Прошу проинформировать сегодня, какие меры принимает «Роскосмос», чтобы запуск состоялся по графику, в срок. В установленные сроки на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжёлого класса и сверхтяжёлого класса. Начало их лётных испытаний намечено соответственно на 2023 и 2028 год.