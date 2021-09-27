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На Макрона снова напали: Снаряд бросили в Лионе

27 сентября 2021, 16:05  •  77 • Политика
Во время посещения выставки в Лионе неизвестный бросил в главу Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо.
В президента Франции Эммануэля Макрона прохожий бросил предмет, похожий на яйцо. Глава страны приехал на выставку в Лион. Об инциденте сообщает местное издание Lyon Mag.
Нападавшего задержали сотрудники службы правопорядка. Кадры случившегося появились в Сети.
Ранее, 8 июля, мужчина дал пощёчину президенту Франции во время его поездки в департамент Дром. Макрон пожимал руки жителям, и один мужчина из толпы ударил его по лицу, выкрикнув лозунг рыцарей Средневековья "Монжуа, Сен-Дени!". Его отправили в тюрьму на четыре месяца и дали два года условного срока.

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