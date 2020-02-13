На людей "повесили" липовые кредиты: Поклонская призналась – от схемы "волосы на макушке встают дыбом"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в личном телеграм-канале "историю о том, как банкиры-мошенники повесили на крымчан липовые кредиты". Поклонская предупреждает, что подобная беда может случиться с каждым: "Увы, никто не застрахован".

В распоряжении Поклонской оказались документы, описывающие схему. Говоря о них, депутат отмечает: "Волосы на макушке встают дыбом".

"Шла "Крымская весна". Крымчане только начинали оформлять документы, становились "молодыми гражданами России". И вот аферюги решили подсуетиться: известный в "определённых" кругах Тальменка-Банк (Барнаул) не растерялся и с 2015 года стал оформлять на жителей Крыма липовые кредиты. В итоге пострадали более 700 человек. Суммы просто гигантские — от 500 тысяч до 1 млн рублей".

Интересно, что получать "письма счастья" обманутые жители Крыма начали лишь в 2019 году. Как говорит Поклонская, "народ просто в ужасе". Ведь никто никаких бумаг о получении кредитов на самом деле не подписывал. По фактам мошеннических действий были возбуждены уголовные дела. Однако в результате решить проблемы обманутых не удалось.

Теперь Наталья Поклонская отмечает: "Мы пойдём иным путём". Депутат написала запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой взять указанное дело о мошенничестве под личный контроль.

"Также у меня прошла встреча с Агентством по страхованию вкладов — есть способы решения, - добавляет депутат. - Вот полезная ссылочка для всех, кто пострадал от жуликов из Тальменка-Банка. Переходите и внимательно читайте — здесь вам объяснят, что нужно делать".