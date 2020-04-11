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«На любом личном и общественном транспорте»: Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
11 апреля 2020, 21:30 • 36 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск. В указе упоминаются три категории пропусков — для поездок на работу, в медучреждение и в личных целях. Получить их можно будет на портале mos.ru, с помощью смс-сообщения или по телефону. Кроме того, на всех въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции.
АГН «Москва» © Денис Воронин
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.
Оформление пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для передвижения по городу будет обязательным. Собянин уточнил, что ходить пешком горожанам можно без этих документов, но соблюдая установленные ограничения.
Указом мэра вводятся три категории пропусков. Для поездок, связанных с трудовой деятельностью, пропуск будет выдаваться до 30 апреля включительно. По нему разрешаются поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, в том числе доставка товаров курьерами. Количество поездок по пропуску ограничено не будет.
Пропуска в медучреждения будут выдаваться на один день для поездки в конкретное медицинское учреждение.
Также предусмотрены пропуска для поездок в личных целях, которые не запрещены в рамках режима повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т. п.). Такие пропуска будут выдаваться дважды в неделю и действовать один день.
Получить цифровой пропуск можно будет на портале mos.ru, с помощью смс-сообщения или по телефону.
Право передвигаться по Москве без пропуска имеют военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, у которых есть специальное удостоверение.
«На первый взгляд, система цифровых пропусков кажется сложной. Допускаю, что могут возникнуть какие-то технические проблемы. Давайте наберёмся терпения. Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему», — добавил Собянин.
Кроме того, на всех въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — говорится в сообщении.
В ведомстве попросили граждан проявить сознательность и не покидать дома без крайней необходимости.
Ранее для профилактической работы с москвичами увеличила число патрулей Росгвардия. Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять у горожан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.Также на russian.rt.com Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что из-за наплыва пациентов столичные больницы работают в авральном режиме.
«Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряжённо, в героическом режиме, в авральном режиме. Конечно, мы все, что называется, держим кулаки за наших врачей, восхищаемся их героизмом и надеемся, что удастся справиться», — отметил он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Он добавил, что понимание, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости, появится в течение предстоящих двух недель. Песков также заявил, что если бы не указ Владимира Путина о режиме самоизоляции, в России наблюдался бы «взрывообразный рост количества инфицированных».
В Москве ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на COVID-19, рассказал в Twitter Сергей Собянин. По его словам, сначала основную нагрузку на себя приняли лаборатории Роспотребнадзора, делавшие около 3 тыс. тестов в сутки.
«Поэтому мы подключили к работе городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории. Сейчас ежедневно делается около 18 тыс. тестов», — написал Собянин.
Кроме того, заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что 40 зданий столичных поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса. По её словам, это касается учреждений, где есть аппаратура для компьютерной томографии.
В Москве, по данным на 11 апреля, коронавирус подтверждён у 8852 человек, с момента начала распространения заболевания 58 инфицированных скончались, 499 выздоровели.
Также стало известно, что в Московской области за последние сутки выявлено 152 случая заражения COVID-19. Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, 54 пациента — в возрасте от 18 до 44 лет, также заражение выявлено у десяти детей.
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