«На любом личном и общественном транспорте»: Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск. В указе упоминаются три категории пропусков — для поездок на работу, в медучреждение и в личных целях. Получить их можно будет на портале mos.ru, с помощью смс-сообщения или по телефону. Кроме того, на всех въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Оформление пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для передвижения по городу будет обязательным. Собянин уточнил, что ходить пешком горожанам можно без этих документов, но соблюдая установленные ограничения.

«Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте», — отметил Собянин.

Указом мэра вводятся три категории пропусков. Для поездок, связанных с трудовой деятельностью, пропуск будет выдаваться до 30 апреля включительно. По нему разрешаются поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, в том числе доставка товаров курьерами. Количество поездок по пропуску ограничено не будет.

Пропуска в медучреждения будут выдаваться на один день для поездки в конкретное медицинское учреждение.

Также предусмотрены пропуска для поездок в личных целях, которые не запрещены в рамках режима повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т. п.). Такие пропуска будут выдаваться дважды в неделю и действовать один день.

Получить цифровой пропуск можно будет на портале mos.ru, с помощью смс-сообщения или по телефону.

Право передвигаться по Москве без пропуска имеют военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, у которых есть специальное удостоверение.

«На первый взгляд, система цифровых пропусков кажется сложной. Допускаю, что могут возникнуть какие-то технические проблемы. Давайте наберёмся терпения. Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему», — добавил Собянин.

Кроме того, на всех въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили граждан проявить сознательность и не покидать дома без крайней необходимости.

Ранее для профилактической работы с москвичами увеличила число патрулей Росгвардия. Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять у горожан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что из-за наплыва пациентов столичные больницы работают в авральном режиме.

«Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряжённо, в героическом режиме, в авральном режиме. Конечно, мы все, что называется, держим кулаки за наших врачей, восхищаемся их героизмом и надеемся, что удастся справиться», — отметил он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он добавил, что понимание, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости, появится в течение предстоящих двух недель. Песков также заявил, что если бы не указ Владимира Путина о режиме самоизоляции, в России наблюдался бы «взрывообразный рост количества инфицированных».

В Москве ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на COVID-19, рассказал в Twitter Сергей Собянин. По его словам, сначала основную нагрузку на себя приняли лаборатории Роспотребнадзора, делавшие около 3 тыс. тестов в сутки.

«Поэтому мы подключили к работе городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории. Сейчас ежедневно делается около 18 тыс. тестов», — написал Собянин.

Кроме того, заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что 40 зданий столичных поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса. По её словам, это касается учреждений, где есть аппаратура для компьютерной томографии.

В Москве, по данным на 11 апреля, коронавирус подтверждён у 8852 человек, с момента начала распространения заболевания 58 инфицированных скончались, 499 выздоровели.

Также стало известно, что в Московской области за последние сутки выявлено 152 случая заражения COVID-19. Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, 54 пациента — в возрасте от 18 до 44 лет, также заражение выявлено у десяти детей.