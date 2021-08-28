На Львовщине найден труп американского военного

В общежитии военного городка в Старичах Львовской области обнаружили труп военнослужащего США, прибывшего в марте на Украину обучать ВСУ.Об этом сообщил украинский Telegram-канал «НачШтабу», освещающий события в силовых структурах «незалежной».Уточняется, что тело американского военного инструктора нашли утром 25 августа. Для выяснения причин и обстоятельств гибели военного создали оперативную группу из военнослужащих США. Кроме того, из Киева на место происшествия прибыла представитель американского посольства.Предполагается, что военный покончил жизнь самоубийством.Официально информация пока не подтверждалась военными и правоохранительными ведомствами ни Украины, ни США.Как отмечают авторы Telegram-канала, перед этим один американский военный скончался здесь же, на Львовщине, в конце мая: «Тогда эта тему замяли, что неудивительно. Скандалы никому не нужны».