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На Львовщине найден труп американского военного

28 августа 2021, 05:30  •  275 • Украина

В общежитии военного городка в Старичах Львовской области обнаружили труп военнослужащего США, прибывшего в марте на Украину обучать ВСУ.

Об этом сообщил украинский Telegram-канал «НачШтабу», освещающий события в силовых структурах «незалежной».

Уточняется, что тело американского военного инструктора нашли утром 25 августа. Для выяснения причин и обстоятельств гибели военного создали оперативную группу из военнослужащих США. Кроме того, из Киева на место происшествия прибыла представитель американского посольства.

Предполагается, что военный покончил жизнь самоубийством.

Официально информация пока не подтверждалась военными и правоохранительными ведомствами ни Украины, ни США.

Как отмечают авторы Telegram-канала, перед этим один американский военный скончался здесь же, на Львовщине, в конце мая: «Тогда эта тему замяли, что неудивительно. Скандалы никому не нужны».

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