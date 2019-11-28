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«На линии огня»: какие задачи возложены на боевых роботов российской армии

28 ноября 2019, 17:09  •  45 • В России
В следующем году Вооружённые силы России получат семейство робототехнических комплексов (РТК) «Кунгас», сообщает Минобороны РФ. Речь идёт о пяти машинах различной массы и габаритов: от небольшой колёсной платформы до массивного гусеничного бронетранспортёра. Образцы «Кунгаса» способны проводить разведку, перевозить грузы и оказывать огневую поддержку войскам. В боевых условиях они могут действовать вместе и поодиночке. Также в планах Минобороны — развивать линейку тяжёлых безэкипажных аппаратов, в том числе роботизированного танка. Как полагают специалисты, поставки РТК в российскую армию позволят повысить безопасность военнослужащих.
 
Робототехнический комплекс «Нерехта» © Vitaly V.Kuzmin
 

В 2020 году в опытно-войсковую эксплуатацию российских вооружённых сил поступит семейство робототехнических комплексов (РТК) «Кунгас», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В текущем году завершились государственные испытания этих перспективных боевых платформ.

«Работа по созданию РТК военного назначения продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Кунгас» включает в себя пять различных по массогабаритным характеристикам машин: носимый колёсный робот-разведчик весом 12 кг, лёгкий робот (200 кг), возимый РТК (до 2 т), безэкипажная платформа «Нерехта» (около 1 т) и роботизированная версия бронетранспортёра ВДВ БТР-МДМ «Ракушка» (более 13 т).

Все безэкипажные машины типа «Кунгас» могут действовать в составе группы и поодиночке. РТК управляются операторами в рамках единой интеллектуальной системы. Руководство роботами осуществляется из командного пункта или посредством специального планшета.

«Видеть дальше и в разных диапазонах»

 

Своё название семейство РТК получило от аббревиатуры КУНГ («кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита»), которая часто употребляется военными специалистами.

Суть в том, что в КУНГе, который установлен на платформу КамАЗ–63501, размещён пункт управления роботами. Также в модифицированном варианте этого армейского грузовика есть площадка для перевозки робота-разведчика, а также лёгкого и возимого РТК.

  • Бронетранспортёр БТР-МДМ «Ракушка»
  • © Григорий Сысоев/РИА Новости

Над разработкой образцов семейства «Кунгас» трудились более 20 отечественных предприятий. Носимый робот был создан в МГТУ им. Баумана, лёгкий робот — в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» (Ковров, Владимирская область), возимый РТК — в АО «Ковровский электромеханический завод».

«Нерехта» также разработана инженерами Завода им. В.А. Дегтярёва совместно с Фондом перспективных исследований, а роботизированная версия БТР-МДМ «Ракушка» — детище АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (Курган).

Образцы семейства «Кунгас», за исключением робота-разведчика, оснащены средствами огневого поражения. На носимый РТК можно установить инженерный манипулятор (проводит мониторинг местности), противотанковые ракеты, пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм, гранатомёт и даже реактивный огнемёт. Возимый робот, «Нерехта» и «Ракушка» могут быть оснащены 12,7-мм крупнокалиберными пулемётами, гранатомётами и противотанковыми ракетами.

Наиболее упоминаемым в СМИ представителем семейства «Кунгас» является «Нерехта». Она создавалась и совершенствовалась при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ). Впервые прототип этой безэкипажной машины был продемонстрирован публике на военно-техническом форуме «Армия—2015». Впоследствии она дорабатывалась в соответствии с требованиями Минобороны РФ.

Современная «Нерехта» существует в трёх модификациях: ударная платформа, машина артиллерийской разведки и транспортное средство. По данным ФПИ, грузоподъёмность робота составляет 500 кг, дистанция обнаружения целей — 5 км, дальность поражения — около 2 км, максимальная скорость движения — 32 км/ч, класс бронезащиты — пятый. 

В декабре 2017 года «Нерехта» прошла испытания в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного военного округа. Как сообщало Минобороны РФ, мероприятие было призвано определить «место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя».

В мае в интервью «Интерфаксу» руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов сообщил, что «Нерехта» проходит апробацию в Минобороны и «подтверждает все свои заявленные характеристики».

  • Российские РТК во время стрельбы на полигоне
  • © Кадр: видео Минобороны России

Ранее заместитель гендиректора ФПИ Игорь Денисов говорил, что эта машина будет использоваться для «поддержки боевых действий, в том числе в городе». Также, по его словам, она станет частью экипировки «солдата будущего», то есть будет сопровождать военнослужащего при выполнении различных миссий. В связи с этим «Нерехта» должна получить систему голосового и жестового управления.

«Этот комплекс может рассматриваться в качестве собственной «собаки» бойца, которая позволит ему решать свои задачи быстрее и удобнее, транспортировать его, оружие, обеспечивать связью, видеть дальше и в разных диапазонах, поражать цели. Человек не может пушку таскать, а робот — пожалуйста», — цитирует РИА Новости Денисова.

«Нет смысла держать их в тылу»

 

Помимо семейства «Кунгас», Минобороны планирует совершенствовать возможности РТК тяжёлого и среднего класса «Штурм» и «Соратник». Об этом 25 ноября в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Он уточнил, что опытно-конструкторские работы по данным проектам стартуют в 2020 году.

«Штурм» — это перспективное семейство робототехнических комплексов, состоящее из четырёх образцов. По данным источников РБК, самая тяжёлая машина (50 т) будет создана на базе танка Т-72Б3. На данный РТК планируется установить 125-мм пушку Д-414 с укороченным стволом, бульдозерный отвал и комплект всеракурсной защиты от противотанковых средств.

  • Основной боевой танк Т-72Б3
  • © Министерство обороны РФ

Остальные образцы будут вооружены огнемётами «Шмель-М», 30-мм автоматическими пушками 2А42, неуправляемыми реактивными снарядами и пулемётом ПКТМ. Разработкой проекта занимается корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Упомянутый генералом Салюковым «Соратник» представляет собой семитонную машину, способную развивать скорость до 40 км/ч. Боевой модуль РТК позволяет устанавливать гранатомёты калибра 30-мм и 40-мм и два пулемёта. Машина может использоваться для огневой поддержки пехоты и как транспортное средство.

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Однако этим машинам ещё предстоит пройти цикл испытаний. Сейчас на вооружении российской армии находится безэкипажная ударная платформа «Уран-9», доработанная концерном «Калашников» с учётом рекомендаций Минобороны после боевого применения в Сирии. Масса РТК составляет 12 т. В арсенал робота входят противотанковые ракеты, огнемёты «Шмель-М», автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемёт. 

В интервью RT на форуме «Армия-2019» начальник научно-исследовательского отдела Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, доктор технических наук, полковник Василий Елистратов рассказал, что в военных кругах сложилось мнение о необходимости создания для российской армии приемлемых по цене многофункциональных безэкипажных платформ.

«Робот в войсках должен быть расходным материалом, и потому бессмысленно делать его дорогим. Потеря робота не должна быть чем-то критичным. Ведь главное — это сохранить жизнь военнослужащего и облегчить выполнение боевой задачи. Также мы пришли к выводу, что большинство армейских роботов должны быть универсальными, выполняя прежде всего функции транспортных средств», — сказал Елистратов.

Кандидат технических наук Сергей Суворов разделяет подобную точку зрения. В беседе с RT он отметил, что РТК предназначены выполнять задачи в наиболее опасных для жизни военнослужащих районах. На театре военных действий роботы могут заниматься разведкой, подвозом боеприпасов, эвакуацией раненых, оказывать огневую поддержку пехоте.

«Ключевая цель внедрения робототехнических средств — сокращение потерь личного состава. Поэтому нет смысла держать РТК в тылу. Они должны выполнять задачи, которые сегодня возложены на военнослужащих, на передовой или на территории, подконтрольной противнику», — пояснил Суворов.

В комментарии RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко подчеркнул, что все новейшие образцы военной техники РФ разрабатываются под перспективу роботизации. По его словам, роботы крайне востребованы при проведении разминирования, в разведке, а также при выполнении задач, сопряжённых с риском больших потерь среди военнослужащих.

«Россия — в числе стран-лидеров по разработке наземных безэкипажных комплексов. Я уверен, что большинство из них поступят на вооружение армии и будут широко применяться разными ведомствами. Высоким потенциалом обладают ударные РТК благодаря дистанционным боевым модулям, которые в последние годы демонстрирует наша оборонка. Сегодня на линию огня выдвигаются машины, а не люди. Это, безусловно, правильная тенденция», — подытожил Дрозденко.

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