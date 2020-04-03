На лайнере у берегов Греции обнаружили свыше сотни заражённых. Борт разделён на карантинные зоны

В Греции свыше ста заражённых коронавирусом обнаружили на круизном лайнере. Как сообщает местный телеканал Skai, у 20 членов экипажа был подтверждён вирус.

Кроме того, осложнилось состояние двух заболевших. С борта были сняты и госпитализированы 34-летний индонезиец и 72-летний швейцарец.

Отмечается, что для улучшения ситуации на корабль были направлены с проверкой группа Национальной организации общественного здравоохранения Греции в сотрудничестве с Министерством по делам защиты граждан.

Находившиеся на корабле 383 человека сдали тесты, их результаты появятся в ближайшие дни.

В четверг стало известно, что более чем у 120 человек на судне, которое с 21 марта стоит в акватории Пирея, анализы на коронавирус положительные.

По последним данным, число инфицированных в Греции за сутки увеличилось до 1415, с учётом 20 членов команды круизного лайнера, у которых на тот момент уже были положительные тесты. Общее число умерших достигло 50.