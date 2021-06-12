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На лайнере, где все были привиты, нашли больных COVID-19
12 июня 2021, 06:05 • 82 • В мире
На круизном лайнере, где все члены экипажа и все до единого пассажиры были привиты от коронавируса, нашли больных COVID-19. Судно в тот момент находилось на Карибах.
Celebrity Millennium считается флагманом в своём классе. Его длина 294 метра. Во время круиза на его борту обычно находится не менее 950 человек экипажа. Пассажиров на борту может быть более 2000.
В компании Celebrity Cruises посчитали, что если пустить на борт полностью вакцинированных людей, то все они будут в безопасности. Надежды не оправдались. Когда пассажиры высадились на карибский остров Синт-Мартен, стало известно о коронавирусе у двух пассажиров. Они жили в одной каюте, сообщил телеканал ABC News.
Заражённых оставили на острове, покинуть который они смогут лишь после того, как тест на COVID-19 у них будет отрицательным. Экипаж лайнера пытается выяснить, с кем контактировали инфицированные пассажиры.
Когда пандемия только набирала обороты, круизные лайнеры входили в статистику заболеваемости Университета Джона Хопкинса наравне со странами. В начале февраля был объявлен карантин на судне Diamond Princess. Оно оставалось в порту японского города Иокогама из-за того, что у 80-летнего пассажира был обнаружен коронавирус. Тогда под угрозой инфицирования находилось порядка 3,7 тысячи пассажиров из полусотни стран мира. У 700 человек позднее подтвердился COVID-19, семеро умерли.
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