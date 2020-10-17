На квартиру Навального нашёлся претендент: Пригожин намекнул на переезд в дом оппозиционера

Ресторатор Евгений Пригожин выразил желание переехать в квартиру Алексея Навального в Москве в связи с попаданием в санкционный список ЕС. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Навальный не раз поминал Пригожина в своих роликах, приписывая ему все мыслимые и немыслимые грехи. Бизнесмен ответил на это исками о защите чести и достоинства, пообещав разорить клеветника. Также Пригожин выкупил долг Навального по иску предприятия "Московский школьник". По этому делу у оппозиционера уже арестовали квартиру в Москве.

Планирую обратиться к Алексею Навальному, чтобы поменять свою комнату в беднейшем парижском районе Сен-Дени на его шикарные апартаменты в Марьине", - приводит пресс-служба слова Пригожина.

Ранее бизнесмен предлагал оппозиционеру оплатить его долги по искам за клевету, если тот передаст ему в собственность ФБК со всей собственностью фонда. Навальный отказался, приняв решение закрыть ФБК и открыть его под новым именем.

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