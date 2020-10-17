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На квартиру Навального нашёлся претендент: Пригожин намекнул на переезд в дом оппозиционера
17 октября 2020, 12:30 • 101 • Политика
Пригожин хочет поменять комнату в Париже на квартиру Навального в Марьине. Последняя была арестована судом в рамках взыскания штрафа по проигранному делу о клевете.
Ресторатор Евгений Пригожин выразил желание переехать в квартиру Алексея Навального в Москве в связи с попаданием в санкционный список ЕС. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".
Навальный не раз поминал Пригожина в своих роликах, приписывая ему все мыслимые и немыслимые грехи. Бизнесмен ответил на это исками о защите чести и достоинства, пообещав разорить клеветника. Также Пригожин выкупил долг Навального по иску предприятия "Московский школьник". По этому делу у оппозиционера уже арестовали квартиру в Москве.
Ранее бизнесмен предлагал оппозиционеру оплатить его долги по искам за клевету, если тот передаст ему в собственность ФБК со всей собственностью фонда. Навальный отказался, приняв решение закрыть ФБК и открыть его под новым именем.
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