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На курдов бросили большой калибр: Турецкие танки продвигаются к городу Тель-Абьяд

12 октября 2019, 05:09  •  92 • Политика
Турецкие танки продвигаются к городу Тель-Абьяд. Это означает, что контролирующим регион курдам придётся противостоять большому калибру.
Танки турецкой армии постепенно продвигаются к участку сирийской границы в районе контролируемого курдами города Тель-Абьяд, который ранее подвергся авиаударам. Об этом сообщает РИА ФАН.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира", в которой задействованы турецкие солдаты и боевики из оппозиционного движения "Сирийская свободная армия" (ССА). Под ударом оказались курдские ополченцы и террористы из запрещённой в России группировки "Исламское государство".
По словам Эрдогана, целью кампании является полное уничтожение террористической угрозы и стабилизация ситуации на южных границах Турции. Она также должна позволить сирийским беженцам вернуться домой.
Как напомнил журналистам военный эксперт Андрей Кошкин, Турция уже проводила военные операции в Сирии, поэтому маловероятно, что её методы и стратегии изменятся. Учитывая это, турки хотят не только создать коридор безопасности, но купировать действия Рабочей партии Курдистана.
"На сирийской территории они действуют не впервые, и тогда зарекомендовали себя как далеко не самые щепетильные, аккуратные и учитывающие национальные интересы сирийцев участники конфликта", - поведал он.
Как сообщает телеканал "360", против планов Эрдогана выступили США и Евросоюз. Так, в Пентагоне потребовали свернуть операцию "Источник мира", которая якобы ставит под угрозу достижения международной коалиции.
При этом нужно понимать, что Анкара активизировалась только после того, как президент Штатов Дональд Трамп инициировал вывод американских солдат из САР. Что касается отношений с Москвой, то за несколько часов до анонса Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с президентом России Владимиром Путиным.
"Исламское государство" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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