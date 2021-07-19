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На Кубе запустили механизм "цветной революции": США уже участвуют в "стабилизации"

19 июля 2021, 01:55  •  26 • Политика
США запустили на Кубе процесс "цветной революции". Это связано в том числе и с убийством президента Гаити.
В запуске "цветной революции" на Острове свободы уверен владелец и автор информационно-аналитического Telegram-канала "Политджойстик" Марат Баширов. Он считает, что работа США на Кубе станет "серьёзным испытанием для старой команды страны".
Также Баширов дополнил, что после убийства президента Гаити США могут ввести свои войска под предлогом стабилизации военно-политической ситуации. А уже после этого "можно подумать о защите кубинского народа".
Чтобы понять смысл этой идеи, Марат Баширов предлагает посмотреть на карту Карибского бассейна. Дело в том, что часть острова уже, по сути, принадлежит США. Восточная половина острова Гаити занимает Доминиканская Республика, глубоко ассоциированная с США. Осталось забрать под свой контроль западную часть территории, которую занимает Республика Гаити.
Уже оттуда достаточно просто добраться и до Кубы, которую от Гаити отделяет небольшой пролив. Вот такая политическая география.
Ранее о попытке запуска механизма "цветной революции" на Кубе заявил МИД России.

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